Рогов раскрыл, чем Россия ответила Киеву на удар по танкеру в Керченском проливе

Рогов: в Хмельницкой области прозвучало 10 взрывов
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Армия, разное, архив. Пермь, артподготовка, пво, сво, запуск ракет
В Хмельницкой области взрывы, там располагается авиабаза, заявил Владимир Рогов Фото:
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Россия отреагировала на атаку ВСУ в Керченском проливе. В Хмельницкой области прозвучало более 10 взрывов, большинство из них зарегистрировано в районе Староконстантинова. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Свыше 10 взрывов прозвучало в Хмельницкой области, большинство — в районе Староконстантинова», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что в этой области находится авиабаза, с которой вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24М, осуществляющие удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В ночь на 5 августа ВСУ атаковали российское гражданское судно в Керченском проливе, нанеся повреждения танкеру компании «Транспетрочарт». URA.RU собрало информацию об инциденте. После атаки, ООН призвала все заинтересованные стороны воздерживаться от действий или риторики, способных усугубить конфликт.

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Россия отреагировала на атаку ВСУ в Керченском проливе. В Хмельницкой области прозвучало более 10 взрывов, большинство из них зарегистрировано в районе Староконстантинова. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Свыше 10 взрывов прозвучало в Хмельницкой области, большинство — в районе Староконстантинова», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что в этой области находится авиабаза, с которой вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24М, осуществляющие удары крылатыми ракетами Storm Shadow. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на 5 августа ВСУ атаковали российское гражданское судно в Керченском проливе, нанеся повреждения танкеру компании «Транспетрочарт». URA.RU собрало информацию об инциденте. После атаки, ООН призвала все заинтересованные стороны воздерживаться от действий или риторики, способных усугубить конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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