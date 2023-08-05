Рогов раскрыл, чем Россия ответила Киеву на удар по танкеру в Керченском проливе

Рогов: в Хмельницкой области прозвучало 10 взрывов

05 августа 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

В Хмельницкой области взрывы, там располагается авиабаза, заявил Владимир Рогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия отреагировала на атаку ВСУ в Керченском проливе. В Хмельницкой области прозвучало более 10 взрывов, большинство из них зарегистрировано в районе Староконстантинова. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Свыше 10 взрывов прозвучало в Хмельницкой области, большинство — в районе Староконстантинова», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что в этой области находится авиабаза, с которой вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24М, осуществляющие удары крылатыми ракетами Storm Shadow. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на 5 августа ВСУ атаковали российское гражданское судно в Керченском проливе, нанеся повреждения танкеру компании «Транспетрочарт». URA.RU собрало информацию об инциденте. После атаки, ООН призвала все заинтересованные стороны воздерживаться от действий или риторики, способных усугубить конфликт.

Россия отреагировала на атаку ВСУ в Керченском проливе. В Хмельницкой области прозвучало более 10 взрывов, большинство из них зарегистрировано в районе Староконстантинова. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Свыше 10 взрывов прозвучало в Хмельницкой области, большинство — в районе Староконстантинова», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что в этой области находится авиабаза, с которой вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24М, осуществляющие удары крылатыми ракетами Storm Shadow. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на 5 августа ВСУ атаковали российское гражданское судно в Керченском проливе, нанеся повреждения танкеру компании «Транспетрочарт». URA.RU собрало информацию об инциденте. После атаки, ООН призвала все заинтересованные стороны воздерживаться от действий или риторики, способных усугубить конфликт.