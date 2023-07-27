27 июля 2023

Рогов: в Запорожье поражен цех по ремонту бронетехники ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
По ночам на завод привозили разбитые танки ВСУ на ремонт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета русских военных поразила цех по ремонту техники ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вчера вечером — около 18:15 во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье прозвучала серия взрывов. По поступающей информации, русским „Искандером“ на „Запорожстали“ был поражен цех по ремонту бронетехники», — написал Рогов в своем telegram-канале.

По данным Рогова, завод по ремонту техники украинских военных был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь». Военные машины завозили и вывозили только ночью, при этом танки и бронетехника поступала на ремонт с Запорожского и Херсонского фронтов.

Ранее стало известно, что российские силы 26 июля разбили украинское подразделение 9АК, которое поддерживали танковые бригады. ВСУ пытались наступать на ореховском направлении запорожского фронта.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ракета русских военных поразила цех по ремонту техники ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Вчера вечером — около 18:15 во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье прозвучала серия взрывов. По поступающей информации, русским „Искандером“ на „Запорожстали“ был поражен цех по ремонту бронетехники», — написал Рогов в своем telegram-канале. По данным Рогова, завод по ремонту техники украинских военных был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь». Военные машины завозили и вывозили только ночью, при этом танки и бронетехника поступала на ремонт с Запорожского и Херсонского фронтов. Ранее стало известно, что российские силы 26 июля разбили украинское подразделение 9АК, которое поддерживали танковые бригады. ВСУ пытались наступать на ореховском направлении запорожского фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...