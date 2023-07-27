Рогов: в Запорожье поражен цех по ремонту бронетехники ВСУ

Ракета русских военных поразила цех по ремонту техники ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вчера вечером — около 18:15 во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье прозвучала серия взрывов. По поступающей информации, русским „Искандером“ на „Запорожстали“ был поражен цех по ремонту бронетехники», — написал Рогов в своем
По данным Рогова, завод по ремонту техники украинских военных был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь». Военные машины завозили и вывозили только ночью, при этом танки и бронетехника поступала на ремонт с Запорожского и Херсонского фронтов.
Ранее стало известно, что российские силы 26 июля разбили украинское подразделение 9АК, которое поддерживали танковые бригады. ВСУ пытались наступать на ореховском направлении запорожского фронта.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.