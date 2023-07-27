Рогов: в Запорожье поражен цех по ремонту бронетехники ВСУ

28 июля 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

По ночам на завод привозили разбитые танки ВСУ на ремонт Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета русских военных поразила цех по ремонту техники ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Вчера вечером — около 18:15 во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье прозвучала серия взрывов. По поступающей информации, русским „Искандером“ на „Запорожстали“ был поражен цех по ремонту бронетехники», — написал Рогов в своем telegram-канале . По данным Рогова, завод по ремонту техники украинских военных был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь». Военные машины завозили и вывозили только ночью, при этом танки и бронетехника поступала на ремонт с Запорожского и Херсонского фронтов. Ранее стало известно, что российские силы 26 июля разбили украинское подразделение 9АК, которое поддерживали танковые бригады. ВСУ пытались наступать на ореховском направлении запорожского фронта.

Ракета русских военных поразила цех по ремонту техники ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Вчера вечером — около 18:15 во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье прозвучала серия взрывов. По поступающей информации, русским „Искандером“ на „Запорожстали“ был поражен цех по ремонту бронетехники», — написал Рогов в своем telegram-канале. По данным Рогова, завод по ремонту техники украинских военных был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь». Военные машины завозили и вывозили только ночью, при этом танки и бронетехника поступала на ремонт с Запорожского и Херсонского фронтов. Ранее стало известно, что российские силы 26 июля разбили украинское подразделение 9АК, которое поддерживали танковые бригады. ВСУ пытались наступать на ореховском направлении запорожского фронта.