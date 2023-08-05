ООН отреагировала на удар Киева по российскому танкеру в Керченском проливе

После атаки ВСУ на российский танкер в Керченском проливе, в ООН призвали все заинтересованные стороны воздерживаться от риторики или действий, которые могут усугубить конфликт. Об этом стало известно из сообщения офиса генерального секретаря всемирной организации.
«Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — передает сообщение ООН ТАСС. При этом в организации не смогли подтвердить информацию об украинской атаке на российский танкер.
В ночь на 5 августа ВСУ атаковали российское гражданское судно в Керченском проливе, причинив пробоину танкеру, принадлежащему компании «Транспетрочарт». URA.RU собрало всю информацию, которая известна об инциденте. Атака была произведена с помощью безэкипажного катера, передает «Общественное телевидение России».
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