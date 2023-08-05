В первые два месяца лета жители округа посетили кинотеатры 24 тысячи раз
Кинотеатры Ямало-Ненецкого автономного округа за первые два месяца лета заработали 9,1 млн рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).
«Сборы кинотеатров ЯНАО за период с 1 июня по 31 июля составили 9,1 млн рублей. Жители округа посетили кинотеатры 24 тысячи раз. За тот же период прошлого года кинотеатры собрали всего 7,06 млн рублей, а количество посещений составило 23 тысячи», — сообщается на портале ЕАИС.
Статистика посещений кинотеатров ЯНАО в период с 1 июня по 31 июля 2023
Статистика посещений кинотеатров ЯНАО в период с 01 июня по 31 июля 2022 года
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