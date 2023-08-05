05 августа 2023
04 августа 2023

В первые два месяца лета жители ЯНАО потратили на кино 9 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпоказ мультфильма "Анина: история самого необычного наказания" в кинотеатре. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
В первые два месяца лета жители округа посетили кинотеатры 24 тысячи раз Фото:

Кинотеатры Ямало-Ненецкого автономного округа за первые два месяца лета заработали 9,1 млн рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«Сборы кинотеатров ЯНАО за период с 1 июня по 31 июля составили 9,1 млн рублей. Жители округа посетили кинотеатры 24 тысячи раз. За тот же период прошлого года кинотеатры собрали всего 7,06 млн рублей, а количество посещений составило 23 тысячи», — сообщается на портале ЕАИС.

Статистика посещений кинотеатров ЯНАО в период с 1 июня по 31 июля 2023
Статистика посещений кинотеатров ЯНАО в период с 1 июня по 31 июля 2023
Статистика посещений кинотеатров ЯНАО в период с 01 июня по 31 июля 2022 года
Статистика посещений кинотеатров ЯНАО в период с 01 июня по 31 июля 2022 года

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Кинотеатры Ямало-Ненецкого автономного округа за первые два месяца лета заработали 9,1 млн рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «Сборы кинотеатров ЯНАО за период с 1 июня по 31 июля составили 9,1 млн рублей. Жители округа посетили кинотеатры 24 тысячи раз. За тот же период прошлого года кинотеатры собрали всего 7,06 млн рублей, а количество посещений составило 23 тысячи», — сообщается на портале ЕАИС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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