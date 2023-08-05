В первые два месяца лета жители округа посетили кинотеатры 24 тысячи раз Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кинотеатры Ямало-Ненецкого автономного округа за первые два месяца лета заработали 9,1 млн рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«Сборы кинотеатров ЯНАО за период с 1 июня по 31 июля составили 9,1 млн рублей. Жители округа посетили кинотеатры 24 тысячи раз. За тот же период прошлого года кинотеатры собрали всего 7,06 млн рублей, а количество посещений составило 23 тысячи», — сообщается на портале ЕАИС.

Статистика посещений кинотеатров ЯНАО в период с 1 июня по 31 июля 2023 Скрин: сайт ЕАИС