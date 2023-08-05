05 августа 2023
04 августа 2023

В свердловском городе на фасаде дома создадут панно с изображением изобретателя радио

В Краснотурьинске нарисуют изобретателя радио Попова на фасаде четырехэтажного дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Раскраска фасадов дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, стритарт, магнитогорск, фасад, граффити, оригами, уличное искусство, проспект карла маркса 164, км164
Панно изобразят на фасаде жилого дома (фото из архива) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) создадут панно с изображением изобретателя радио Александра Попова. Работу разместят на фасаде дома.

«Рисунок будет размещен на фасаде четырехэтажного дома № 27, расположенного на улице Попова, названной в честь нашего гениального и известного всем земляка. Проект планируется начать 7 августа. Реализацией займется художница Юлия Белоусова», — рассказали на странице «ВКонтакте» газеты «Заря Урала».

Ранее URA.RU сообщало о проекте преобразования пешеходного перехода с граффити Виктора Цоя в Екатеринбурге. Команда уличных художников украсит переход в рамках празднования 300-летия города.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) создадут панно с изображением изобретателя радио Александра Попова. Работу разместят на фасаде дома. «Рисунок будет размещен на фасаде четырехэтажного дома № 27, расположенного на улице Попова, названной в честь нашего гениального и известного всем земляка. Проект планируется начать 7 августа. Реализацией займется художница Юлия Белоусова», — рассказали на странице «ВКонтакте» газеты «Заря Урала». Ранее URA.RU сообщало о проекте преобразования пешеходного перехода с граффити Виктора Цоя в Екатеринбурге. Команда уличных художников украсит переход в рамках празднования 300-летия города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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