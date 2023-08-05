В свердловском городе на фасаде дома создадут панно с изображением изобретателя радио

В Краснотурьинске (Свердловская область) создадут панно с изображением изобретателя радио Александра Попова. Работу разместят на фасаде дома.
«Рисунок будет размещен на фасаде четырехэтажного дома № 27, расположенного на улице Попова, названной в честь нашего гениального и известного всем земляка. Проект планируется начать 7 августа. Реализацией займется художница Юлия Белоусова», — рассказали на странице «ВКонтакте» газеты «Заря Урала».
Ранее URA.RU сообщало о проекте преобразования пешеходного перехода с граффити Виктора Цоя в Екатеринбурге. Команда уличных художников украсит переход в рамках празднования 300-летия города.
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