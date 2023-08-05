05 августа 2023
04 августа 2023

В Свердловской области военные провели для юнармейцев тактические игры

Свердловские военные в Лесном учили юнармейцев маскироваться и стрелять из автомата
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение юнармейцам медалей "За участие в параде Победы". Екатеринбург, берет, юнармия
Юнармейцы поучаствовали в полевых сборах «Учебка» Фото:

В городе Лесном (Свердловская область) силовики и представители военно-патриотических клубов провели для юнармейцев полевой выход «Учебка». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В ходе мероприятия военнослужащие ЦВО, сотрудники силовых ведомств, специалисты из военно-патриотических клубов рассказали ребятам об особенностях поведения в лесу, способах передвижения и маскировки подручными средствами. Помимо этого, школьников учили сборке-разборке и стрельбе из автомата Калашникова», — рассказали на портале Минобороны РФ.

Для юнармейцев была проведена военно-тактическая игра «Лазертаг». По итогам полевого выхода «Учебка» ребят поощрили грамотами и подарками.

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В городе Лесном (Свердловская область) силовики и представители военно-патриотических клубов провели для юнармейцев полевой выход «Учебка». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «В ходе мероприятия военнослужащие ЦВО, сотрудники силовых ведомств, специалисты из военно-патриотических клубов рассказали ребятам об особенностях поведения в лесу, способах передвижения и маскировки подручными средствами. Помимо этого, школьников учили сборке-разборке и стрельбе из автомата Калашникова», — рассказали на портале Минобороны РФ. Для юнармейцев была проведена военно-тактическая игра «Лазертаг». По итогам полевого выхода «Учебка» ребят поощрили грамотами и подарками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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