В Свердловской области военные провели для юнармейцев тактические игры

В городе Лесном (Свердловская область) силовики и представители военно-патриотических клубов провели для юнармейцев полевой выход «Учебка». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
«В ходе мероприятия военнослужащие ЦВО, сотрудники силовых ведомств, специалисты из военно-патриотических клубов рассказали ребятам об особенностях поведения в лесу, способах передвижения и маскировки подручными средствами. Помимо этого, школьников учили сборке-разборке и стрельбе из автомата Калашникова», — рассказали на портале Минобороны РФ.
Для юнармейцев была проведена военно-тактическая игра «Лазертаг». По итогам полевого выхода «Учебка» ребят поощрили грамотами и подарками.
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