На Украине вынуждены модернизировать советские самолеты

Командующий ВСУ Олещук: на Украине модернизировали советские самолеты
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
Самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины усовершенствовали советские боевые самолеты, чтобы применять западное вооружение. Об этом рассказал командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры», — сказал Олещук, его слова приводятся на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что на самолетах будут использованы ракеты ZUNI, Storm Shadow, противорадиолокационные ракеты AGM HARM.

Великобритания 11 мая предоставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводило сводку того, что известно об этих ракетах. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин рассказал, что ракеты Storm Shadow являются очень опасным оружием, так как они представляют угрозу для регионов России.

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Вооруженные силы Украины усовершенствовали советские боевые самолеты, чтобы применять западное вооружение. Об этом рассказал командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. «Самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры», — сказал Олещук, его слова приводятся на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что на самолетах будут использованы ракеты ZUNI, Storm Shadow, противорадиолокационные ракеты AGM HARM. Великобритания 11 мая предоставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводило сводку того, что известно об этих ракетах. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин рассказал, что ракеты Storm Shadow являются очень опасным оружием, так как они представляют угрозу для регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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