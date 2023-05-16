Военкор URA.RU объяснил важность борьбы с британскими Storm Shadow

Военкор URA.RU Линин призвал бороться с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
ЗРК С-400 и С-300 способны перехватывать ракеты Storm Shadow, сказал Евгений Линин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Киеву Великобританией, являются очень опасным оружием, с которым российской армии необходимо бороться, так как они представляют угрозу для регионов России. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

«Около получаса требуется Storm Shadow при сбросе в районе Харькова, чтобы долететь до Ростова-на-Дону. Примерно столько составит время полета до Тулы. С получением Storm Shadow все стало очень серьезно. Под ударом не только населенные пункты новых российских регионов, но и значительная часть европейской территории России», — подчеркнул Евгений Линин.

По словам военкора, с появлением боеприпаса у ВСУ в зоне спецоперации больше нет безопасного и оперативного тыла. Также он сказал, что Луганск стал «пристрелочным полигоном» для украинской армии несмотря на то, что российские силы отодвинули фронт, чтобы обеспечить мирную жизнь в ЛНР.

Однако Линин отметил, что обнаруживать и перехватывать британские ракеты способны радары енитно-ракетных комплексов С-400 и С-300. По его словам, Эти ЗРК как раз заточены на борьбу с подобным оружием. «Но стратегия проведения СВО с появлением английских ракет должна быть существенно пересмотрена», — заключил корреспондент.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow. Из-за атаки были повреждены 25 гаражей и остекление семи домов,15 легковых автомобилей и линия электропередачи.

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Крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Киеву Великобританией, являются очень опасным оружием, с которым российской армии необходимо бороться, так как они представляют угрозу для регионов России. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Около получаса требуется Storm Shadow при сбросе в районе Харькова, чтобы долететь до Ростова-на-Дону. Примерно столько составит время полета до Тулы. С получением Storm Shadow все стало очень серьезно. Под ударом не только населенные пункты новых российских регионов, но и значительная часть европейской территории России», — подчеркнул Евгений Линин. По словам военкора, с появлением боеприпаса у ВСУ в зоне спецоперации больше нет безопасного и оперативного тыла. Также он сказал, что Луганск стал «пристрелочным полигоном» для украинской армии несмотря на то, что российские силы отодвинули фронт, чтобы обеспечить мирную жизнь в ЛНР. Однако Линин отметил, что обнаруживать и перехватывать британские ракеты способны радары енитно-ракетных комплексов С-400 и С-300. По его словам, Эти ЗРК как раз заточены на борьбу с подобным оружием. «Но стратегия проведения СВО с появлением английских ракет должна быть существенно пересмотрена», — заключил корреспондент. Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow. Из-за атаки были повреждены 25 гаражей и остекление семи домов,15 легковых автомобилей и линия электропередачи.
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