Российская ПВО перехватила британскую ракету Storm Shadow и два снаряда HIMARS

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В Минобороны отчитались о работе российской ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Противовоздушная оборона (ПВО) РФ за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и одну британскую дальнобойную ракету Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что также российскими силами уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие научились сбивать ракеты реактивных систем HIMARS и Storm Shadow, но последние все еще представляют угрозу для бойцов спецоперации РФ. С таким заявлением выступал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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Противовоздушная оборона (ПВО) РФ за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и одну британскую дальнобойную ракету Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что также российскими силами уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие научились сбивать ракеты реактивных систем HIMARS и Storm Shadow, но последние все еще представляют угрозу для бойцов спецоперации РФ. С таким заявлением выступал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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