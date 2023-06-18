Российская ПВО перехватила британскую ракету Storm Shadow и два снаряда HIMARS

18 июня 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

В Минобороны отчитались о работе российской ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противовоздушная оборона (ПВО) РФ за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и одну британскую дальнобойную ракету Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что также российскими силами уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие научились сбивать ракеты реактивных систем HIMARS и Storm Shadow, но последние все еще представляют угрозу для бойцов спецоперации РФ. С таким заявлением выступал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Противовоздушная оборона (ПВО) РФ за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и одну британскую дальнобойную ракету Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что также российскими силами уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие научились сбивать ракеты реактивных систем HIMARS и Storm Shadow, но последние все еще представляют угрозу для бойцов спецоперации РФ. С таким заявлением выступал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.