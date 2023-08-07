07 августа 2023
06 августа 2023

В ЯНАО зарезавший коллегу пожарный отправится в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Пожарный из Надыма получил восемь лет за убийство коллеги Фото:

Пожарный из Надымского района ЯНАО, который в апреле зарезал коллегу, отправится в колонию. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Кроме того, суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей в пользу родственника погибшего. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказало, что в апреле, на территории вагон-городка Сандибинского месторождения, в ходе совместного распития спиртного поссорились двое сотрудников частной пожарной охраны. В результате обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов ножом. Из-за полученных ранений последний скончался.

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Пожарный из Надымского района ЯНАО, который в апреле зарезал коллегу, отправится в колонию. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей в пользу родственника погибшего. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказало, что в апреле, на территории вагон-городка Сандибинского месторождения, в ходе совместного распития спиртного поссорились двое сотрудников частной пожарной охраны. В результате обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов ножом. Из-за полученных ранений последний скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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