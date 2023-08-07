В ЯНАО зарезавший коллегу пожарный отправится в колонию

Пожарный из Надымского района ЯНАО, который в апреле зарезал коллегу, отправится в колонию. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Кроме того, суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей в пользу родственника погибшего. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказало, что в апреле, на территории вагон-городка Сандибинского месторождения, в ходе совместного распития спиртного поссорились двое сотрудников частной пожарной охраны. В результате обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов ножом. Из-за полученных ранений последний скончался.
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