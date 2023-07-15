Власти Нижневартовска отчитались о ходе ремонта дороги в городе

Качество укладываемого дорожного покрытия проверяет лаборатория Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) осуществляется ремонт дорожного полотна на улице Интернациональной. Мэрия муниципалитета в соцсетях рассказала горожанам о том, какие работы уже выполнены.

«На улице Интернациональной идет ремонт дороги в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Выполнен демонтаж существующего тротуара, ямочный ремонт покрытия, монтаж бортового камня, поребрика на тротуаре, устройство основания из щебня на тротуаре», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что контроль за ремонтом осуществляют общественники. А качество укладываемого дорожного покрытия проверяет лаборатория.

Работы по ремонту выполняет ООО «Нижневартовскдорсервис». Планируется обновить участок длинной 1,2 километра (от улицы Северной до АГЗС «МИВ»).