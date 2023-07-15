15 июля 2023
14 июля 2023

Власти Нижневартовска отчитались о ходе ремонта дороги в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, дорожные работы, дорожная техника, ремонт дорог, ремонтные работы
Качество укладываемого дорожного покрытия проверяет лаборатория Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) осуществляется ремонт дорожного полотна на улице Интернациональной. Мэрия муниципалитета в соцсетях рассказала горожанам о том, какие работы уже выполнены.

«На улице Интернациональной идет ремонт дороги в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Выполнен демонтаж существующего тротуара, ямочный ремонт покрытия, монтаж бортового камня, поребрика на тротуаре, устройство основания из щебня на тротуаре», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что контроль за ремонтом осуществляют общественники. А качество укладываемого дорожного покрытия проверяет лаборатория.

Работы по ремонту выполняет ООО «Нижневартовскдорсервис». Планируется обновить участок длинной 1,2 километра (от улицы Северной до АГЗС «МИВ»).

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В Нижневартовске (ХМАО) осуществляется ремонт дорожного полотна на улице Интернациональной. Мэрия муниципалитета в соцсетях рассказала горожанам о том, какие работы уже выполнены. «На улице Интернациональной идет ремонт дороги в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Выполнен демонтаж существующего тротуара, ямочный ремонт покрытия, монтаж бортового камня, поребрика на тротуаре, устройство основания из щебня на тротуаре», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике администрации города в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что контроль за ремонтом осуществляют общественники. А качество укладываемого дорожного покрытия проверяет лаборатория. Работы по ремонту выполняет ООО «Нижневартовскдорсервис». Планируется обновить участок длинной 1,2 километра (от улицы Северной до АГЗС «МИВ»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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