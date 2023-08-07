В коми-пермяцкой деревне устроят фестиваль напитка, который пьют под пистики Солодовый напиток сур стал героем коми-пермяцкого фестиваля в Пермском крае 08 августа 2023 в 18:19 Размер текста - 17 + Сур может напомнить квас или пиво, но все-таки это нечто другое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Традиции изготовления коми-пермяцкого солодового напитка сур представят на фестивале «Бур Сур» в деревне Мижуева Пермского края. Слабоалкогольный или безалкогольный сур хорошо сочетается с другим коми-пермяцким блюдом — пистиками, говорят местные. На фестивале кухня коми-пермяков будет представлена во всей крае, обещают организаторы. «Участники Фестиваля принимают участие в конкурсе, который включает в себя приготовление различных блюд коми-пермяцкой кухни, в том числе с использованием продуктов из солода, сусла, сура. На конкурсе „СУР керись“ участники представляют презентационный стол с дегустацией национального напитка сур для определения победителя конкурса», — говорится в положении конкурса, опубликованном КДЦ Кудымкара на странице в соцсети «ВКонтакте». Также гостей фестиваля ждут коми-пермяцкая свадьба в исполнении местного ансамбля песни и танца «Шондiбан», песни, частушки, свадебные игры и танцы. Состоится праздник 13 августа в деревне Мижуева, что в 217 км от Перми. Традиции изготовления коми-пермяцкого солодового напитка сур представят на фестивале «Бур Сур» в деревне Мижуева Пермского края. Слабоалкогольный или безалкогольный сур хорошо сочетается с другим коми-пермяцким блюдом — пистиками, говорят местные. На фестивале кухня коми-пермяков будет представлена во всей крае, обещают организаторы. «Участники Фестиваля принимают участие в конкурсе, который включает в себя приготовление различных блюд коми-пермяцкой кухни, в том числе с использованием продуктов из солода, сусла, сура. На конкурсе „СУР керись“ участники представляют презентационный стол с дегустацией национального напитка сур для определения победителя конкурса», — говорится в положении конкурса, опубликованном КДЦ Кудымкара на странице в соцсети «ВКонтакте». Также гостей фестиваля ждут коми-пермяцкая свадьба в исполнении местного ансамбля песни и танца «Шондiбан», песни, частушки, свадебные игры и танцы. Состоится праздник 13 августа в деревне Мижуева, что в 217 км от Перми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям