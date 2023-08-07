07 августа 2023

В коми-пермяцкой деревне устроят фестиваль напитка, который пьют под пистики

Солодовый напиток сур стал героем коми-пермяцкого фестиваля в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев в парке Маяковского. Екатеринбург, орлов алексей, отдых горожан, бочка с квасом, лето в городе, квас на розлив
Сур может напомнить квас или пиво, но все-таки это нечто другое Фото:

Традиции изготовления коми-пермяцкого солодового напитка сур представят на фестивале «Бур Сур» в деревне Мижуева Пермского края. Слабоалкогольный или безалкогольный сур хорошо сочетается с другим коми-пермяцким блюдом — пистиками, говорят местные. На фестивале кухня коми-пермяков будет представлена во всей крае, обещают организаторы.

«Участники Фестиваля принимают участие в конкурсе, который включает в себя приготовление различных блюд коми-пермяцкой кухни, в том числе с использованием продуктов из солода, сусла, сура. На конкурсе „СУР керись“ участники представляют презентационный стол с дегустацией национального напитка сур для определения победителя конкурса», — говорится в положении конкурса, опубликованном КДЦ Кудымкара на странице в соцсети «ВКонтакте».

Также гостей фестиваля ждут коми-пермяцкая свадьба в исполнении местного ансамбля песни и танца «Шондiбан», песни, частушки, свадебные игры и танцы. Состоится праздник 13 августа в деревне Мижуева, что в 217 км от Перми.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Традиции изготовления коми-пермяцкого солодового напитка сур представят на фестивале «Бур Сур» в деревне Мижуева Пермского края. Слабоалкогольный или безалкогольный сур хорошо сочетается с другим коми-пермяцким блюдом — пистиками, говорят местные. На фестивале кухня коми-пермяков будет представлена во всей крае, обещают организаторы. «Участники Фестиваля принимают участие в конкурсе, который включает в себя приготовление различных блюд коми-пермяцкой кухни, в том числе с использованием продуктов из солода, сусла, сура. На конкурсе „СУР керись“ участники представляют презентационный стол с дегустацией национального напитка сур для определения победителя конкурса», — говорится в положении конкурса, опубликованном КДЦ Кудымкара на странице в соцсети «ВКонтакте». Также гостей фестиваля ждут коми-пермяцкая свадьба в исполнении местного ансамбля песни и танца «Шондiбан», песни, частушки, свадебные игры и танцы. Состоится праздник 13 августа в деревне Мижуева, что в 217 км от Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...