Власти Нового Уренгоя высказались о ситуации с чумой

Мэрия Нового Уренгоя не получала информации о массовой гибели собак из-за всыпшки чумы

09 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

В мэрию не поступала информация о гибели собак от чумы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) высказались о ситуации с чумой в городе. Как рассказал URA.RU первый заместитель главы администрации Виктор Пузанов, мэрия не получила сообщений о массовой гибели собак из-за вспышки чумы. «Информация о массовой гибели собак на территории муниципального образования город Новый Уренгой в администрацию не поступала», — говорится в сообщении. Представитель власти также сообщил, что бездомных собак, которые поступают в городской приют, выпускают здоровыми. По информации мэрии, безнадзорные животные при поступлении в приют местной общественной организации «Центр развития гражданских инициатив» проходят ветеринарный осмотр и карантин не менее 10 дней. Приютом соблюдаются все требования по вакцинации, стерилизации поступивших животных. «Выпуску из приюта подлежат животные без клинических признаков какого-либо заболевания», — добавили там. Ранее источник URA.RU сообщал, что в Новом Уренгое, поселке Уренгой и Коротчаево массово гибнут собаки из-за чумы. Инсайдер отмечал, что городские власти и служба ветеринарии никак не реагирует на происходящее.

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) высказались о ситуации с чумой в городе. Как рассказал URA.RU первый заместитель главы администрации Виктор Пузанов, мэрия не получила сообщений о массовой гибели собак из-за вспышки чумы. «Информация о массовой гибели собак на территории муниципального образования город Новый Уренгой в администрацию не поступала», — говорится в сообщении. Представитель власти также сообщил, что бездомных собак, которые поступают в городской приют, выпускают здоровыми. По информации мэрии, безнадзорные животные при поступлении в приют местной общественной организации «Центр развития гражданских инициатив» проходят ветеринарный осмотр и карантин не менее 10 дней. Приютом соблюдаются все требования по вакцинации, стерилизации поступивших животных. «Выпуску из приюта подлежат животные без клинических признаков какого-либо заболевания», — добавили там. Ранее источник URA.RU сообщал, что в Новом Уренгое, поселке Уренгой и Коротчаево массово гибнут собаки из-за чумы. Инсайдер отмечал, что городские власти и служба ветеринарии никак не реагирует на происходящее.