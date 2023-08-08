Власти Нового Уренгоя высказались о ситуации с чумой

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) высказались о ситуации с чумой в городе. Как рассказал URA.RU первый заместитель главы администрации Виктор Пузанов, мэрия не получила сообщений о массовой гибели собак из-за вспышки чумы.
«Информация о массовой гибели собак на территории муниципального образования город Новый Уренгой в администрацию не поступала», — говорится в сообщении. Представитель власти также сообщил, что бездомных собак, которые поступают в городской приют, выпускают здоровыми.
По информации мэрии, безнадзорные животные при поступлении в приют местной общественной организации «Центр развития гражданских инициатив» проходят ветеринарный осмотр и карантин не менее 10 дней. Приютом соблюдаются все требования по вакцинации, стерилизации поступивших животных. «Выпуску из приюта подлежат животные без клинических признаков какого-либо заболевания», — добавили там.
Ранее источник URA.RU сообщал, что в Новом Уренгое, поселке Уренгой и Коротчаево массово гибнут собаки из-за чумы. Инсайдер отмечал, что городские власти и служба ветеринарии никак не реагирует на происходящее.
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