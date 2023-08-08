Пермские власти снизили цену старейшей в Кудымкаре гостиницы «Парма»

Муниципальная гостиница «Парма» в Кудымкаре подешевела на 1,7 млн рублей

09 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

В 2022 году гостиница стала прибыльной (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае власти Кудымкара снова выставили на публичные электронные торги старейшую в городе гостиницу «Парма», которая находится в муниципальной собственности. Актив предлагается приобрести за 23,4 млн рублей. Ранее его продавали за 25,1 млн рублей. «Организатор торгов — администрация города Кудымкара. Продажа 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Парма». Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество — 989 квадратных метров. Среднесписочная численность работающих — 14 человек. Начальная цена — 23,4 млн рублей», — сообщается в описании лота в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Покупателями могут являться как юридические, так и физические лица. Заявки на торги принимаются до 5 сентября 2023 года, участникам необходимо внести задаток в 2,3 млн рублей. По данным сайта «ГИС-Торги», старейшую гостиницу Кудымкара власти пытаются продать в седьмой раз. Ранее торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Как сообщает сервис контрагентов СБИС, в 2022 году ООО «Гостиница «Парма» перестало быть убыточной, зафиксировав чистую прибыль в 488 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается отель, рассчитанный на пять номеров. Продавец уверяет, что он приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае власти Кудымкара снова выставили на публичные электронные торги старейшую в городе гостиницу «Парма», которая находится в муниципальной собственности. Актив предлагается приобрести за 23,4 млн рублей. Ранее его продавали за 25,1 млн рублей. «Организатор торгов — администрация города Кудымкара. Продажа 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Парма». Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество — 989 квадратных метров. Среднесписочная численность работающих — 14 человек. Начальная цена — 23,4 млн рублей», — сообщается в описании лота в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Покупателями могут являться как юридические, так и физические лица. Заявки на торги принимаются до 5 сентября 2023 года, участникам необходимо внести задаток в 2,3 млн рублей. По данным сайта «ГИС-Торги», старейшую гостиницу Кудымкара власти пытаются продать в седьмой раз. Ранее торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Как сообщает сервис контрагентов СБИС, в 2022 году ООО «Гостиница «Парма» перестало быть убыточной, зафиксировав чистую прибыль в 488 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается отель, рассчитанный на пять номеров. Продавец уверяет, что он приносит ежемесячный доход в 200 тысяч рублей.