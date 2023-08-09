Артист Cirque Du Soleil представит в Перми новый спектакль

На уличном фестивале «Флюгер» в Перми актер Cirque Du Soleil Кислицин покажет новый спектакль
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Страусиная ферма. Село Париж, кошка, флюгер
Премьера пройдет на фестивале «Флюгер» Фото:
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300-летие Перми

В центре Перми под открытым небом пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». На нем актер Cirque Du Soleil Андрей Кислицин презентует свой новый спектакль «Двойное непостоянство», рассказали в минкультуры Пермского края.

«Участником фестиваля станет актер Cirque Du Soleil Андрей Кислицин. Андрей выступит с новым спектаклем „Двойное непостоянство“ — это спектакль про мистические сны, про жизнь в которой каждый сможет увидеть себя», — сообщается на сайте минкульта. Показы пройдут 12 и 13 августа рядом со зданием законодательного собрания.

Вообще за два дня фестиваля на пермской эспланаде выступят 19 коллективов со всей России. Хедлайнером станет команда воздушных гимнастов «Bastrigin Brothers». Показы шоу будут идти нон-стоп с 14 до 23 часов. «Таким образом, те спектакли, которые вы не смогли посмотреть в первой половине дня, вы сможете посмотреть вечером», — отмечает директор «Центра по реализации проектов в сфере культуры» Елена Хаткевич. Полная программа «Флюгера» размещена здесь.

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В центре Перми под открытым небом пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». На нем актер Cirque Du Soleil Андрей Кислицин презентует свой новый спектакль «Двойное непостоянство», рассказали в минкультуры Пермского края. «Участником фестиваля станет актер Cirque Du Soleil Андрей Кислицин. Андрей выступит с новым спектаклем „Двойное непостоянство“ — это спектакль про мистические сны, про жизнь в которой каждый сможет увидеть себя», — сообщается на сайте минкульта. Показы пройдут 12 и 13 августа рядом со зданием законодательного собрания. Вообще за два дня фестиваля на пермской эспланаде выступят 19 коллективов со всей России. Хедлайнером станет команда воздушных гимнастов «Bastrigin Brothers». Показы шоу будут идти нон-стоп с 14 до 23 часов. «Таким образом, те спектакли, которые вы не смогли посмотреть в первой половине дня, вы сможете посмотреть вечером», — отмечает директор «Центра по реализации проектов в сфере культуры» Елена Хаткевич. Полная программа «Флюгера» размещена здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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