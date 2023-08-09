В Челябинской области стартует вакцинация от гриппа

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Клипарт. Магнитогорск, грипп, медицина, здравоохранение, вакцина от гриппа, руки в перчатках, игла
В регионе планируют вакцинировать минимум 60% населения Фото:

В Челябинской области через десять дней стартует вакцинация против гриппа. Первая партия вакцины придет на следующей неделе, 9 августа сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В течение 7-10 дней ждем первую поставку вакцины — это 225 тысяч 490 доз. В общей сложности при активном участии предприятий и коммерческих организаций планируется привить 60% населения региона», — рассказала Гехт в своем telegram-канале.

Вице-губернатор объяснила, что 2,2 миллиона человек достаточно для формирования коллективного иммунитета. В приоритете вакцинация групп риска. В их число входят беременные, дети, лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

«Роспотребнадзор рекомендует позаботиться о защите от гриппа уже в августе—сентябре. Это не только вопрос вашего собственного здоровья, расходов на лечение и оплаты больничных листов, но и снижение нагрузки на больницы и поликлиники в пиковые периоды», — отметила Гехт.

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В Челябинской области через десять дней стартует вакцинация против гриппа. Первая партия вакцины придет на следующей неделе, 9 августа сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В течение 7-10 дней ждем первую поставку вакцины — это 225 тысяч 490 доз. В общей сложности при активном участии предприятий и коммерческих организаций планируется привить 60% населения региона», — рассказала Гехт в своем telegram-канале. Вице-губернатор объяснила, что 2,2 миллиона человек достаточно для формирования коллективного иммунитета. В приоритете вакцинация групп риска. В их число входят беременные, дети, лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. «Роспотребнадзор рекомендует позаботиться о защите от гриппа уже в августе—сентябре. Это не только вопрос вашего собственного здоровья, расходов на лечение и оплаты больничных листов, но и снижение нагрузки на больницы и поликлиники в пиковые периоды», — отметила Гехт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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