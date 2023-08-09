В Челябинской области стартует вакцинация от гриппа

В регионе планируют вакцинировать минимум 60% населения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области через десять дней стартует вакцинация против гриппа. Первая партия вакцины придет на следующей неделе, 9 августа сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В течение 7-10 дней ждем первую поставку вакцины — это 225 тысяч 490 доз. В общей сложности при активном участии предприятий и коммерческих организаций планируется привить 60% населения региона», — рассказала Гехт в своем telegram-канале.

Вице-губернатор объяснила, что 2,2 миллиона человек достаточно для формирования коллективного иммунитета. В приоритете вакцинация групп риска. В их число входят беременные, дети, лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

«Роспотребнадзор рекомендует позаботиться о защите от гриппа уже в августе—сентябре. Это не только вопрос вашего собственного здоровья, расходов на лечение и оплаты больничных листов, но и снижение нагрузки на больницы и поликлиники в пиковые периоды», — отметила Гехт.