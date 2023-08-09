Избиркомы ХМАО начали получать бюллетени к выборам тюменского губернатора

Избирательные комиссии в Югре начали получать бюллетени к выборам губернатора Тюменской области. Председатель окружного избиркома Денис Корнеев рассказал корреспонденту URA.RU, что первые отправления прибыли в территориальные избиркомы.
«Первые избирательные бюллетени к выборам губернатора Тюменской области доставили в ТИК 10 августа. Участковые комиссии получат их ближе к дню голосования», — прокомментировал Корнеев.
По словам председателя окризбиркома, бюллетени из Тюмени перевозят инкассаторы объединения «Росинкас». Ранняя доставка нужна для того, чтобы жители Югры смогли выбрать губернатора «тюменской матрешки» на досрочном голосовании, которое стартует в труднодоступных населенных пунктах 20 августа.
Ранее URA.RU писало, что избирательные бюллетени для выборов губернатора Тюменской области отправили в теризбиркомы юга региона, Югры и Ямала. Для Тюменской области было изготовлено 1,17 млн избирательных бюллетеней, для ХМАО — 1,15 млн, для ЯНАО — 360 тысяч.
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