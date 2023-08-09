Тюменский избирком отправил бюллетени для выборов губернатора в ХМАО и ЯНАО

09 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Выборы главы региона пройдут в трех субъектах РФ 10 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Избирательные бюллетени для выборов губернатора Тюменской области отправлены в территориальные избирательные комиссии юга региона, ХМАО и ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. «Все избирательные бюллетени для голосования на выборах губернатора Тюменской области отправлены в территориальные комиссии. 8 и 9 августа передали изготовленный тираж бюллетеней сначала для ЯНАО, а потом для Тюменской области и ХМАО», — написал глава избиркома. По словам Халина, для Тюменской области было изготовлено 1,17 млн избирательных бюллетеней. Для Югры — 1,15 млн, для Ямала — 360 тысяч. Выборы главы региона пройдут в трех субъектах РФ 10 сентября. На этот пост претендуют действующий губернатор Александр Моор («Единая Россия), Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Денис Садовников (ЛДПР).

Избирательные бюллетени для выборов губернатора Тюменской области отправлены в территориальные избирательные комиссии юга региона, ХМАО и ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. «Все избирательные бюллетени для голосования на выборах губернатора Тюменской области отправлены в территориальные комиссии. 8 и 9 августа передали изготовленный тираж бюллетеней сначала для ЯНАО, а потом для Тюменской области и ХМАО», — написал глава избиркома. По словам Халина, для Тюменской области было изготовлено 1,17 млн избирательных бюллетеней. Для Югры — 1,15 млн, для Ямала — 360 тысяч. Выборы главы региона пройдут в трех субъектах РФ 10 сентября. На этот пост претендуют действующий губернатор Александр Моор («Единая Россия), Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Денис Садовников (ЛДПР).