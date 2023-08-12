Выступление группы «Корни» на 90-летии Асбеста 12 августа закончилось праздничным салютом. По словам мэра уральского города Натальи Тихоновой, российским артистам подпевали тысячи горожан. «Группе „Корни“ подпевала вся Форумная площадь в Асбесте. 90-летие города закончилось торжественным салютом», — написала Тихонова в telegram-канале. По ее словам, артисты были в Асбесте впервые. Мероприятия, посвященные юбилею Асбеста, проходили с 11 по 13 августа. В конце июля Тихонова раскрыла, что хедлайнером 90-летия свердловского города станет группа «Корни». Группа «Корни» — российская поп-рок группа, основанная в 2002 году. Участники группы победили в первом сезоне шоу «Фабрика звезд». Продюсер и основной автор песен — Игорь Матвиенко.