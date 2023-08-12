«Известия» узнали о рисках при покупке машин из КНР

«Известия»: техобслуживание и запчасти станут главными рисками при покупке машин из КНР

13 августа 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Китайские компании начинают поставки в Россию авто с пробегом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Покупка подержанного автомобиля в КНР может быть связана с рисками. Из них главные — техобслуживание и возможные проблемы с запчастями к таким машинам. Об этом заявил вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. «Если в отношении подержанных автомобилей, которые были ввезены в Россию из Европы, Японии или США, есть понимание, как проверить их техническую и юридическую истории, то в отношении машин из Китая, таких наработок пока нет. Кто и как обслуживал конкретный автомобиль, пока он эксплуатировался в КНР, сейчас понять достаточно сложно», — отметил Шапарин. Его слова цитируют «Известия». Могут также возникнуть проблемы и с запчастями. Не исключено, что поиск деталей для «экзотики» станет сложным. Еще одним важным минусом при покупке подержанного автомобиля из Китая называются природные катаклизмы в некоторых регионах страны. Мощные тайфуны вызывают наводнения, в результате которых под водой оказываются тысячи машин. Подобный тайфун был в Китае буквально на днях. Никто не гарантирует, что китайские утопленные машины не окажутся на рынке в России. Ранее экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года увеличился на 543%, по сравнению с первой половиной прошлого года. Это следует из статистики Главного таможенного управления КНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покупка подержанного автомобиля в КНР может быть связана с рисками. Из них главные — техобслуживание и возможные проблемы с запчастями к таким машинам. Об этом заявил вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. «Если в отношении подержанных автомобилей, которые были ввезены в Россию из Европы, Японии или США, есть понимание, как проверить их техническую и юридическую истории, то в отношении машин из Китая, таких наработок пока нет. Кто и как обслуживал конкретный автомобиль, пока он эксплуатировался в КНР, сейчас понять достаточно сложно», — отметил Шапарин. Его слова цитируют «Известия». Могут также возникнуть проблемы и с запчастями. Не исключено, что поиск деталей для «экзотики» станет сложным. Еще одним важным минусом при покупке подержанного автомобиля из Китая называются природные катаклизмы в некоторых регионах страны. Мощные тайфуны вызывают наводнения, в результате которых под водой оказываются тысячи машин. Подобный тайфун был в Китае буквально на днях. Никто не гарантирует, что китайские утопленные машины не окажутся на рынке в России. Ранее экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года увеличился на 543%, по сравнению с первой половиной прошлого года. Это следует из статистики Главного таможенного управления КНР.