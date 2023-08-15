Суд избрал наказание полковнику Квачкову, обвиненному в госперевороте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, квачков владимир
Квачков будет должен заплатить 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тверской районный суд Москвы оштрафовал за дискредитацию российской армии полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, ранее обвиняемого за попытку госпереворота. Отставной офицер будет вынужден заплатить 40 тысяч рублей за свои некорректные посты в соцсети «Одноклассники».

Тверской районный суд оштрафовал Владимира Квачков на 40 тысяч рублей за дискредитацию российских войск, выраженную в трех постах в «Одноклассниках». Полковник же отрицает обвинение, заявляя, что не имеет отношение к странице, на которой были опубликованы посты от его имени.

Ранее сообщалось, что на Квачкова было заведено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Полковник стал известен после обвинения в покушении на предпринимателя Анатолия Чубайса в 2005 году. Затем в 2013 он был приговорен к 13 годам лишению свободы за попытку госпереворота.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тверской районный суд Москвы оштрафовал за дискредитацию российской армии полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, ранее обвиняемого за попытку госпереворота. Отставной офицер будет вынужден заплатить 40 тысяч рублей за свои некорректные посты в соцсети «Одноклассники». Тверской районный суд оштрафовал Владимира Квачков на 40 тысяч рублей за дискредитацию российских войск, выраженную в трех постах в «Одноклассниках». Полковник же отрицает обвинение, заявляя, что не имеет отношение к странице, на которой были опубликованы посты от его имени. Ранее сообщалось, что на Квачкова было заведено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Полковник стал известен после обвинения в покушении на предпринимателя Анатолия Чубайса в 2005 году. Затем в 2013 он был приговорен к 13 годам лишению свободы за попытку госпереворота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...