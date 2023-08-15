Екатеринбуржцам в честь юбилея города раздадут подарки от «Вкусно — и точка». Фото

15 августа 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Точка на Малышева 124Б до пятницы превратилась в открытую студию Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» преподнесет в качестве подарков к 300-летию Екатеринбурга розыгрыши призов, соревнования по игре на воображаемой гитаре и бесплатное катание на Детской железной дороге. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Компания подключилась к масштабному празднованию трехсотлетнего юбилея уральской столицы. Так, всю предпраздничную неделю у жителей города есть уникальный шанс увидеть известных радиоведущих и именитых рок-музыкантов, поздравить любимый город с юбилеем и выиграть призы», — пояснили в пресс-службе. До 18 августа «Вкусно — и точка» на Малышева 124Б будет работать как открытая студия «Нашего Радио». С 7:00 до 13:00 ведущие утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон, Яна Лукьянова, Игорь Паньков и трио «Ротов, подъем!» будут разыгрывать в прямом эфире промокоды на месячный запас мороженого, кофе и двойного чизбургера. Также можно будет заполучить эксклюзивный подарок — шопперы с символами Екатеринбурга. Эти же подарки готовы вручить и в День города, 19 августа, в парке Маяковского. Там пройдет музыкальный флешмоб «ФлешРок» и Чемпионат по игре на воздушной гитаре. На последнее мероприятие допускаются все желающие — даже те, кто не умеет играть на музыкальных инструментах. Здесь же пройдет соревнование по игре на воображаемой гитаре, победителю подарят настоящую электрогитару. Также в день 300-летия Екатеринбурга все дети смогут бесплатно прокатиться на Детской железной дороге. «Билеты можно будет получить в кассе на станции или выиграть в конкурсах, которые будут проходить на главной сцене Парка», — пояснили представители «Вкусно — и точка». В самом ЦПКиО справа от центрального входа с 14:00 до 18:00 будет работать шатер с бесплатными активностями, где можно будет сделать себе аквагрим, испытать селфи-зеркало с моментальной печатью фотографий, поучаствовать в викторина и получить призы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» преподнесет в качестве подарков к 300-летию Екатеринбурга розыгрыши призов, соревнования по игре на воображаемой гитаре и бесплатное катание на Детской железной дороге. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Компания подключилась к масштабному празднованию трехсотлетнего юбилея уральской столицы. Так, всю предпраздничную неделю у жителей города есть уникальный шанс увидеть известных радиоведущих и именитых рок-музыкантов, поздравить любимый город с юбилеем и выиграть призы», — пояснили в пресс-службе. До 18 августа «Вкусно — и точка» на Малышева 124Б будет работать как открытая студия «Нашего Радио». С 7:00 до 13:00 ведущие утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон, Яна Лукьянова, Игорь Паньков и трио «Ротов, подъем!» будут разыгрывать в прямом эфире промокоды на месячный запас мороженого, кофе и двойного чизбургера. Также можно будет заполучить эксклюзивный подарок — шопперы с символами Екатеринбурга. Эти же подарки готовы вручить и в День города, 19 августа, в парке Маяковского. Там пройдет музыкальный флешмоб «ФлешРок» и Чемпионат по игре на воздушной гитаре. На последнее мероприятие допускаются все желающие — даже те, кто не умеет играть на музыкальных инструментах. Здесь же пройдет соревнование по игре на воображаемой гитаре, победителю подарят настоящую электрогитару. Также в день 300-летия Екатеринбурга все дети смогут бесплатно прокатиться на Детской железной дороге. «Билеты можно будет получить в кассе на станции или выиграть в конкурсах, которые будут проходить на главной сцене Парка», — пояснили представители «Вкусно — и точка». В самом ЦПКиО справа от центрального входа с 14:00 до 18:00 будет работать шатер с бесплатными активностями, где можно будет сделать себе аквагрим, испытать селфи-зеркало с моментальной печатью фотографий, поучаствовать в викторина и получить призы.