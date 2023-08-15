Жители Аксарки остались без дороги из-за недобросовестного подрядчика Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ЯНАО жители села Аксарка остались без асфальтированной дороги по улице Восьмого марта из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщили в районном департаменте ЖКХ.

«Участок по улице Восьмого марта останется без асфальта. В прошлом году был заключен контракт на проведение капитального ремонта дороги, но подрядная организация работы не выполнила», — сообщает информационное агентство «Приуралье» со ссылкой на районный департамент ЖКХ.

В настоящее время идут судебные разбирательства с подрядной организацией. Она уже включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Согласно информации, размещенной на сайте «Госзакупки», контракт на выполнение капитального ремонта участка улицы Восьмого марта и проезда к детскому саду «Радуга» был заключен в прошлом году. Он обошелся районным властям почти в 63 миллиона рублей.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Приуральского района с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Аксарки пожаловались в окружное управление СК РФ в связи с аварийным состоянием домов, где они проживают. На основании обращения была проведена проверка.