15 августа 2023

В ЯНАО недобросовестный подрядчик оставил жителей села без дороги. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель села Гусево построивший дорогу. Тюмень. с. Гусево, колдобины, сельская дорога
Жители Аксарки остались без дороги из-за недобросовестного подрядчика Фото:

В ЯНАО жители села Аксарка остались без асфальтированной дороги по улице Восьмого марта из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщили в районном департаменте ЖКХ.

«Участок по улице Восьмого марта останется без асфальта. В прошлом году был заключен контракт на проведение капитального ремонта дороги, но подрядная организация работы не выполнила», — сообщает информационное агентство «Приуралье» со ссылкой на районный департамент ЖКХ.

В настоящее время идут судебные разбирательства с подрядной организацией. Она уже включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Согласно информации, размещенной на сайте «Госзакупки», контракт на выполнение капитального ремонта участка улицы Восьмого марта и проезда к детскому саду «Радуга» был заключен в прошлом году. Он обошелся районным властям почти в 63 миллиона рублей.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Приуральского района с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Аксарки пожаловались в окружное управление СК РФ в связи с аварийным состоянием домов, где они проживают. На основании обращения была проведена проверка.

Карточка закупки на ремонт дороги в селе Аксарка
Карточка закупки на ремонт дороги в селе Аксарка

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В ЯНАО жители села Аксарка остались без асфальтированной дороги по улице Восьмого марта из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщили в районном департаменте ЖКХ. «Участок по улице Восьмого марта останется без асфальта. В прошлом году был заключен контракт на проведение капитального ремонта дороги, но подрядная организация работы не выполнила», — сообщает информационное агентство «Приуралье» со ссылкой на районный департамент ЖКХ. В настоящее время идут судебные разбирательства с подрядной организацией. Она уже включена в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно информации, размещенной на сайте «Госзакупки», контракт на выполнение капитального ремонта участка улицы Восьмого марта и проезда к детскому саду «Радуга» был заключен в прошлом году. Он обошелся районным властям почти в 63 миллиона рублей. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Приуральского района с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Аксарки пожаловались в окружное управление СК РФ в связи с аварийным состоянием домов, где они проживают. На основании обращения была проведена проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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