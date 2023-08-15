В ЯНАО жители села Аксарка остались без асфальтированной дороги по улице Восьмого марта из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщили в районном департаменте ЖКХ.
«Участок по улице Восьмого марта останется без асфальта. В прошлом году был заключен контракт на проведение капитального ремонта дороги, но подрядная организация работы не выполнила», — сообщает информационное агентство «Приуралье» со ссылкой на районный департамент ЖКХ.
В настоящее время идут судебные разбирательства с подрядной организацией. Она уже включена в реестр недобросовестных поставщиков.
Согласно информации, размещенной на сайте «Госзакупки», контракт на выполнение капитального ремонта участка улицы Восьмого марта и проезда к детскому саду «Радуга» был заключен в прошлом году. Он обошелся районным властям почти в 63 миллиона рублей.
Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Приуральского района с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Аксарки пожаловались в окружное управление СК РФ в связи с аварийным состоянием домов, где они проживают. На основании обращения была проведена проверка.
Карточка закупки на ремонт дороги в селе Аксарка
Скрин карточки с сайта «Госзакупки» — https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0890300004822000202
В ЯНАО жители села Аксарка остались без асфальтированной дороги по улице Восьмого марта из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщили в районном департаменте ЖКХ. «Участок по улице Восьмого марта останется без асфальта. В прошлом году был заключен контракт на проведение капитального ремонта дороги, но подрядная организация работы не выполнила», — сообщает информационное агентство «Приуралье» со ссылкой на районный департамент ЖКХ. В настоящее время идут судебные разбирательства с подрядной организацией. Она уже включена в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно информации, размещенной на сайте «Госзакупки», контракт на выполнение капитального ремонта участка улицы Восьмого марта и проезда к детскому саду «Радуга» был заключен в прошлом году. Он обошелся районным властям почти в 63 миллиона рублей. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Приуральского района с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Аксарки пожаловались в окружное управление СК РФ в связи с аварийным состоянием домов, где они проживают. На основании обращения была проведена проверка.