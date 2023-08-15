15 августа 2023

Тюменские власти раскрыли данные о дефиците учителей в регионе

Школы Тюменской области укомплектованы учителями на 94%
© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в школах. Тюмень , ученики, школа, школьники
1 сентября в тюменские школы придут 250 тысяч учеников Фото:

Школы Тюменской области перед новым учебным годом укомплектованы педагогами на 94%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В школах региона трудятся 12700 педагогических работников, из них 10900 — учителя. Укомплектованность педагогами — 94%. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков», — рассказали в инфоцентре.

По данным властей, в новом учебном году за парты сядут около 251 тысячи школьников. В том числе 26500 первоклассников.

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Школы Тюменской области перед новым учебным годом укомплектованы педагогами на 94%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В школах региона трудятся 12700 педагогических работников, из них 10900 — учителя. Укомплектованность педагогами — 94%. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, в новом учебном году за парты сядут около 251 тысячи школьников. В том числе 26500 первоклассников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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