Тюменские власти раскрыли данные о дефиците учителей в регионе

Школы Тюменской области укомплектованы учителями на 94%

16 августа 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

1 сентября в тюменские школы придут 250 тысяч учеников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школы Тюменской области перед новым учебным годом укомплектованы педагогами на 94%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В школах региона трудятся 12700 педагогических работников, из них 10900 — учителя. Укомплектованность педагогами — 94%. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, в новом учебном году за парты сядут около 251 тысячи школьников. В том числе 26500 первоклассников.

Школы Тюменской области перед новым учебным годом укомплектованы педагогами на 94%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В школах региона трудятся 12700 педагогических работников, из них 10900 — учителя. Укомплектованность педагогами — 94%. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, в новом учебном году за парты сядут около 251 тысячи школьников. В том числе 26500 первоклассников.