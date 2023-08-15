Тюменские власти раскрыли данные о дефиците учителей в регионе

1 сентября в тюменские школы придут 250 тысяч учеников
Школы Тюменской области перед новым учебным годом укомплектованы педагогами на 94%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В школах региона трудятся 12700 педагогических работников, из них 10900 — учителя. Укомплектованность педагогами — 94%. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков», — рассказали в инфоцентре.
По данным властей, в новом учебном году за парты сядут около 251 тысячи школьников. В том числе 26500 первоклассников.
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