Структура Сбербанка требует со свердловского завода 1,8 млрд рублей

С КУМЗ взыскивают 1,8 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Сырьевой трейдинг» (согласно данным системы «Контур. Фокус», связана со Сбербанком) подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к Каменск-уральскому металлургическому заводу (КУМЗ). С предприятия хотят взыскать 1,8 млрд рублей в качестве неустойки за манипуляции, которых, как пояснили URA.RU представители завода, по факту не было.

Иск от «СБ Сырьевой трейдинг» к КУМЗ поступил в Арбитражный суд Свердловской области в начале августа. Его приняли к производству и назначили заседание на 4 октября. Сумма исковых требований — 1,82 млрд рублей.

По словам гендиректора КУМЗ Михаила Ненюкова, в основе спора — применение финансового механизма товарного репо. «В 2021 году, когда завод заключил соглашение с „СБ Сырьевой трейдинг“, данный финансовый механизм привлечения денежных средств не нес каких-либо значительных финансовых рисков для промышленного предприятия. Он достаточно широко применяется в практике. Однако начало СВО кардинально изменило ситуацию», — рассказал собеседник.

Согласно условиям, КУМЗ должен был поставлять компании «Сырьевой трейдинг» товар, а компания оплачивать его. Передвижение продукции фиксировалось только на бумаге, по факту же она не покидала стен завода. Товар хранили на складе на возмездной основе до момента его обратной поставки со стороны компании. В обозначенный срок товар подлежал выкупу и оплате заводом, после чего «Сырьевой трейдинг» осуществляла его обратную поставку заводу. Опять же — все это на бумаге.

«В данном случае КУМЗ рассматривал и рассматривает данный финансовый механизм, как механизм кредитования. Предприятие полностью выполнило свои обязательство по обратному выкупу своей же продукции и произвело оплату за него. Однако „СБ Сырьевой трейдинг“ пытается взыскать с КУМЗ суммы рассчитанных им компенсаций, неустоек, неустоек за невыплату компенсаций и т. д. При этом „СБ Сырьевой трейдинг“ применяет правовые нормы, которые регулируют сделки на рынке ценных бумаг, с чем КУМЗ категорически не согласен, и считает, что в данном случае подлежит применению законодательство о кредитовании», — продолжает рассказывать Михаил Ненюков.

Решить спор КУМЗ предлагал еще в октябре 2022 года, предложив компании «Сырьевой трейдинг» получить прибыль в размере среднего коммерческого банковского процента. Но партнера это не устроило, поэтому он пытается получить с завода прибыль, оцениваемую более чем 100% годовых.