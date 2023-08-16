Прокуратура помогла пермяку получить пособие по безработице

Служба занятости отказала мужчине из-за прописки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура Добрянки добилась, чтобы пермяка поставили на учет в качестве безработного и выплачивали ему пособие. Территориальный отдел службы занятости отказал мужчине, потому что у него не было регистрации по месту жительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на сайте ведомства.

«Прокуратура г. Добрянки проверила обращение гражданина о нарушении его прав. По результатам проверки прокурором города в ГКУ „Центр занятости населения Пермского края“ внесено представление. Гражданин поставлен на регистрационный учет в качестве безработного с назначением соответствующей выплаты социального пособия», — говорится в сообщении.

Прокуратура выяснила, что мужчина может находиться на территории города и получать пособие по безработице, так как у него есть регистрация по месту пребывания. А действия службы занятости признали незаконными.

Ранее прокуратура Соликамска помогла пермяку избавиться от проблем с приставами. Его перепутали с однофмильцем и списали со счетов деньги.