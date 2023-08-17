РБК: Россию лишат авиационного аналога SWIFT

РБК: РФ лишится доступа к системе обмена информацией в гражданской авиации SITA

17 августа 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Российская авиация может лишиться доступа к каналам SITA Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россию могут отключить от телекоммуникационных каналов компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), которая является аналогом SWIFT, что может создать проблемы для российских и иностранных перевозчиков, осуществляющих полеты между Россией и другими странами. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Россия может быть отключена от телекоммуникационных каналов провайдера SITA, который предоставляет услуги для гражданской авиации», — передает слова источников РБК. Там добавили, что SITA является главным инструментом обмена информацией в гражданской авиации и широко используется авиакомпаниями и аэропортами по всему миру. Запланированное отключение, начиная с конца сентября, означает, что российские перевозчики больше не смогут передавать данные о рейсах, пассажирах и багаже через SITA, а иностранные перевозчики потеряют возможность обмениваться данными с информационными системами российских аэропортов через этот канал. Министерство транспорта знает о ситуации и планирует организовать альтернативные каналы связи и обмена информацией для международных перевозок, заключили источники.

Россию могут отключить от телекоммуникационных каналов компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), которая является аналогом SWIFT, что может создать проблемы для российских и иностранных перевозчиков, осуществляющих полеты между Россией и другими странами. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Россия может быть отключена от телекоммуникационных каналов провайдера SITA, который предоставляет услуги для гражданской авиации», — передает слова источников РБК. Там добавили, что SITA является главным инструментом обмена информацией в гражданской авиации и широко используется авиакомпаниями и аэропортами по всему миру. Запланированное отключение, начиная с конца сентября, означает, что российские перевозчики больше не смогут передавать данные о рейсах, пассажирах и багаже через SITA, а иностранные перевозчики потеряют возможность обмениваться данными с информационными системами российских аэропортов через этот канал. Министерство транспорта знает о ситуации и планирует организовать альтернативные каналы связи и обмена информацией для международных перевозок, заключили источники.