РБК: Россию лишат авиационного аналога SWIFT

РБК: РФ лишится доступа к системе обмена информацией в гражданской авиации SITA
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, кабина самолета, кабина пилота, ssj100-95b
Российская авиация может лишиться доступа к каналам SITA Фото:
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Россию могут отключить от телекоммуникационных каналов компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), которая является аналогом SWIFT, что может создать проблемы для российских и иностранных перевозчиков, осуществляющих полеты между Россией и другими странами. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Россия может быть отключена от телекоммуникационных каналов провайдера SITA, который предоставляет услуги для гражданской авиации», — передает слова источников РБК. Там добавили, что SITA является главным инструментом обмена информацией в гражданской авиации и широко используется авиакомпаниями и аэропортами по всему миру.

Запланированное отключение, начиная с конца сентября, означает, что российские перевозчики больше не смогут передавать данные о рейсах, пассажирах и багаже через SITA, а иностранные перевозчики потеряют возможность обмениваться данными с информационными системами российских аэропортов через этот канал. Министерство транспорта знает о ситуации и планирует организовать альтернативные каналы связи и обмена информацией для международных перевозок, заключили источники.

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Россию могут отключить от телекоммуникационных каналов компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), которая является аналогом SWIFT, что может создать проблемы для российских и иностранных перевозчиков, осуществляющих полеты между Россией и другими странами. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Россия может быть отключена от телекоммуникационных каналов провайдера SITA, который предоставляет услуги для гражданской авиации», — передает слова источников РБК. Там добавили, что SITA является главным инструментом обмена информацией в гражданской авиации и широко используется авиакомпаниями и аэропортами по всему миру. Запланированное отключение, начиная с конца сентября, означает, что российские перевозчики больше не смогут передавать данные о рейсах, пассажирах и багаже через SITA, а иностранные перевозчики потеряют возможность обмениваться данными с информационными системами российских аэропортов через этот канал. Министерство транспорта знает о ситуации и планирует организовать альтернативные каналы связи и обмена информацией для международных перевозок, заключили источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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