Еврокомиссия ответила на вопрос о подключении Россельхозбанка к SWIFT

Еврокомиссия допустила подключение Россельхозбанка к SWIFT
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Бренды ПМЭФ, россельхозбанк
ЕС готов рассмотреть любые решения для продления зерновой сделки Фото:
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Евросоюз готов к различным решениям, включая подключение Россельхозбанка к SWIFT, чтобы продлить зерновую сделку. Об этом рассказали в Еврокомиссии.

«Евросоюз (ЕС) готов к любым решениям, способствующим продлению зерновой сделки, в том числе подключение Россельхозбанка к SWIFT», — передает слова представителя Еврокомиссии РИА Новости. Там добавили, что при этом ЕС будет продолжать стараться ограничивать возможности России для проведения спецоперации на Украине. Подключение российского банка к платежной системе SWIFT потребует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для экспорта российской продукции на мировые рынки.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обхода санкций, связанных с обработкой платежей по экспорту зерна. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что банк будет проводить транзакции в рамках зерновой сделки, обходя систему SWIFT.

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Евросоюз готов к различным решениям, включая подключение Россельхозбанка к SWIFT, чтобы продлить зерновую сделку. Об этом рассказали в Еврокомиссии. «Евросоюз (ЕС) готов к любым решениям, способствующим продлению зерновой сделки, в том числе подключение Россельхозбанка к SWIFT», — передает слова представителя Еврокомиссии РИА Новости. Там добавили, что при этом ЕС будет продолжать стараться ограничивать возможности России для проведения спецоперации на Украине. Подключение российского банка к платежной системе SWIFT потребует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для экспорта российской продукции на мировые рынки. Ранее стало известно, что Евросоюз планирует разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обхода санкций, связанных с обработкой платежей по экспорту зерна. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что банк будет проводить транзакции в рамках зерновой сделки, обходя систему SWIFT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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