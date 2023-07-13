Еврокомиссия ответила на вопрос о подключении Россельхозбанка к SWIFT

Евросоюз готов к различным решениям, включая подключение Россельхозбанка к SWIFT, чтобы продлить зерновую сделку. Об этом рассказали в Еврокомиссии.
«Евросоюз (ЕС) готов к любым решениям, способствующим продлению зерновой сделки, в том числе подключение Россельхозбанка к SWIFT», — передает слова представителя Еврокомиссии РИА Новости. Там добавили, что при этом ЕС будет продолжать стараться ограничивать возможности России для проведения спецоперации на Украине. Подключение российского банка к платежной системе SWIFT потребует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для экспорта российской продукции на мировые рынки.
Ранее стало известно, что Евросоюз планирует разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обхода санкций, связанных с обработкой платежей по экспорту зерна. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что банк будет проводить транзакции в рамках зерновой сделки, обходя систему SWIFT.
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