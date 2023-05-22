Кремль: ЕС осложняет условия российской части зерновой сделки из-за SWIFT

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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
ЕС осложняет выполнение российской части зерновой сделки из-за отказа подключать банки РФ к SWIFT Фото:
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Отказ Европы подключать российские банки, в том числе и «Россельхозбанк», к международной системе платежей (SWIFT) осложняет выполнения российской части черноморской сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия ООН, мы сталкиваемся с неконструктивной позицией западников. Это осложняет выполнение российской части черноморской сделки. Но контакты продолжаются. Сделка продлена, но на два месяца. Непродолжительный срок он быстро завершится», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Отказ Европы подключать российские банки, в том числе и «Россельхозбанк», к международной системе платежей (SWIFT) осложняет выполнения российской части черноморской сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия ООН, мы сталкиваемся с неконструктивной позицией западников. Это осложняет выполнение российской части черноморской сделки. Но контакты продолжаются. Сделка продлена, но на два месяца. Непродолжительный срок он быстро завершится», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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