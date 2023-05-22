Кремль: ЕС осложняет условия российской части зерновой сделки из-за SWIFT

Отказ Европы подключать российские банки, в том числе и «Россельхозбанк», к международной системе платежей (SWIFT) осложняет выполнения российской части черноморской сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия ООН, мы сталкиваемся с неконструктивной позицией западников. Это осложняет выполнение российской части черноморской сделки. Но контакты продолжаются. Сделка продлена, но на два месяца. Непродолжительный срок он быстро завершится», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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