Кремль: ЕС осложняет условия российской части зерновой сделки из-за SWIFT 22 мая 2023 в 16:05 Размер текста - 17 + ЕС осложняет выполнение российской части зерновой сделки из-за отказа подключать банки РФ к SWIFT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Отказ Европы подключать российские банки, в том числе и «Россельхозбанк», к международной системе платежей (SWIFT) осложняет выполнения российской части черноморской сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия ООН, мы сталкиваемся с неконструктивной позицией западников. Это осложняет выполнение российской части черноморской сделки. Но контакты продолжаются. Сделка продлена, но на два месяца. Непродолжительный срок он быстро завершится», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Отказ Европы подключать российские банки, в том числе и «Россельхозбанк», к международной системе платежей (SWIFT) осложняет выполнения российской части черноморской сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия ООН, мы сталкиваемся с неконструктивной позицией западников. Это осложняет выполнение российской части черноморской сделки. Но контакты продолжаются. Сделка продлена, но на два месяца. Непродолжительный срок он быстро завершится», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям