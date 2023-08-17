Украинка рискнула всем ради того, чтобы выйти замуж за русского солдата

17 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Алена сбежала к жениху несмотря на угрозы со стороны семьи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженка Львова (город на западе Украины) Алена пошла против семьи и сбежала в Донецк к своему любимому. Молодой человек является солдатом российской армии. Влюбленные познакомились за полгода до начала СВО. Своей невероятной историей любви с журналистом URA.RU поделился Дмитрий, который проходил курс реабилитации в одной из клиник Екатеринбурга. «Мы с Аленой познакомились в популярной соцсети. Общались несколько месяцев, созванивались. Это была любовь с первого взгляда. Такое бывает, наверно, только в фильмах. Мы планировали, что она приедет ко мне в Донецк. Планировали пожить вместе. Но жизнь сложилась иначе. Без препятствий не обошлось. Но это даже хорошо», — вспоминает Дмитрий. По словам солдата, спецоперация только усилила желание влюбленных быть вместе. «Когда объявили о спецоперации, я вступил в ряды добровольцев. Алену сразу предупредил обо всем. Я ей тогда честно сказал, что не поддерживаю политику президента Зеленского, и я однозначно с Россией. Мы, конечно, обговаривали то, как будут дальше развиваться наши отношения. Я помню, как шутя предложил Алене сбежать ко мне в Донецк. Но я и подумать не мог, что она пойдет против всех. И, несмотря на всю опасность ситуации, Алена приедет ко мне», — рассказывает русский солдат. «Между нами несколько дней не было связи. Я звонил и писал, а в ответ тишина. Тогда я подумал, что Алена решила порвать со мной. И вот спустя несколько дней передо мной стоит Алена. Я был в ступоре. Когда до меня дошло, что это моя Алена, то счастью моему не было предела. Уже вечером Алена сказала о том, что родные, узнав, что она едет ко мне, устроили бойкот. Тетя и вовсе грозилась рассказать все знакомому, служащему в ВСУ. И вот на свой страх и риск она собрала сумку с вещами и ушла из дома. Всю историю ее побега так сразу не получится рассказать. Но скажу одно, она рисковала жизнью», — делится участник СВО. Боец поражен смелостью возлюбленной. «Супруга придает мне уверенность даже в самых сложных боях. Я всегда помню о том, что Алена отказалась от всего и всех, чтобы быть со мной. И я не имею права ее подвести. Через неделю после приезда Алены в Донецк мы подали документы в ЗАГС, а еще через две расписались. И вот уже полтора года она моя опора. Два месяца назад я стал папой — родилась дочка. Мы ее назвали Машей. Когда вырастет наша дочь, мы ей обязательно расскажем о том, как познакомились, и о том, как ее мама рискнула всем, чтобы быть со мной», — резюмировал Дмитрий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженка Львова (город на западе Украины) Алена пошла против семьи и сбежала в Донецк к своему любимому. Молодой человек является солдатом российской армии. Влюбленные познакомились за полгода до начала СВО. Своей невероятной историей любви с журналистом URA.RU поделился Дмитрий, который проходил курс реабилитации в одной из клиник Екатеринбурга. «Мы с Аленой познакомились в популярной соцсети. Общались несколько месяцев, созванивались. Это была любовь с первого взгляда. Такое бывает, наверно, только в фильмах. Мы планировали, что она приедет ко мне в Донецк. Планировали пожить вместе. Но жизнь сложилась иначе. Без препятствий не обошлось. Но это даже хорошо», — вспоминает Дмитрий. По словам солдата, спецоперация только усилила желание влюбленных быть вместе. «Когда объявили о спецоперации, я вступил в ряды добровольцев. Алену сразу предупредил обо всем. Я ей тогда честно сказал, что не поддерживаю политику президента Зеленского, и я однозначно с Россией. Мы, конечно, обговаривали то, как будут дальше развиваться наши отношения. Я помню, как шутя предложил Алене сбежать ко мне в Донецк. Но я и подумать не мог, что она пойдет против всех. И, несмотря на всю опасность ситуации, Алена приедет ко мне», — рассказывает русский солдат. «Между нами несколько дней не было связи. Я звонил и писал, а в ответ тишина. Тогда я подумал, что Алена решила порвать со мной. И вот спустя несколько дней передо мной стоит Алена. Я был в ступоре. Когда до меня дошло, что это моя Алена, то счастью моему не было предела. Уже вечером Алена сказала о том, что родные, узнав, что она едет ко мне, устроили бойкот. Тетя и вовсе грозилась рассказать все знакомому, служащему в ВСУ. И вот на свой страх и риск она собрала сумку с вещами и ушла из дома. Всю историю ее побега так сразу не получится рассказать. Но скажу одно, она рисковала жизнью», — делится участник СВО. Боец поражен смелостью возлюбленной. «Супруга придает мне уверенность даже в самых сложных боях. Я всегда помню о том, что Алена отказалась от всего и всех, чтобы быть со мной. И я не имею права ее подвести. Через неделю после приезда Алены в Донецк мы подали документы в ЗАГС, а еще через две расписались. И вот уже полтора года она моя опора. Два месяца назад я стал папой — родилась дочка. Мы ее назвали Машей. Когда вырастет наша дочь, мы ей обязательно расскажем о том, как познакомились, и о том, как ее мама рискнула всем, чтобы быть со мной», — резюмировал Дмитрий.