В свердловском городе мужчина голышом разгуливал по улицам. Видео

В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину разгуливающего без одежды

17 августа 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Полиция задержала мужчину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина разгуливал по улице без одежды. Об этом сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». «Ребята, это снова Вагонка. Сегодня, с 21 часа и до сих пор, по улице Энтузиастов разгуливает какой-то голый мужик. Вызвали полицию, сидим караулим, чтоб не сбежал, ждем. Шел он максимально уверенно, как будто ничего не происходит», — привел сообщение очевидцев telegram-канал. По сообщениям местных жителей, позднее за мужчиной приехала скорая и полиция. «Ну вот, наконец-то, приехала бригада скорой и наряд ППС за этим эксгибиционистом. Мужик даже фамилию и имя свои назвать не может. Сотрудники его спрашивали зачем голый вышел на улицу, так он им ответил, что мол это полиция попросила его выйти голым», — поделились подписчики «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД России по Нижнему Тагилу. На момент публикации ответ не поступил.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина разгуливал по улице без одежды. Об этом сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». «Ребята, это снова Вагонка. Сегодня, с 21 часа и до сих пор, по улице Энтузиастов разгуливает какой-то голый мужик. Вызвали полицию, сидим караулим, чтоб не сбежал, ждем. Шел он максимально уверенно, как будто ничего не происходит», — привел сообщение очевидцев telegram-канал. По сообщениям местных жителей, позднее за мужчиной приехала скорая и полиция. «Ну вот, наконец-то, приехала бригада скорой и наряд ППС за этим эксгибиционистом. Мужик даже фамилию и имя свои назвать не может. Сотрудники его спрашивали зачем голый вышел на улицу, так он им ответил, что мол это полиция попросила его выйти голым», — поделились подписчики «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД России по Нижнему Тагилу. На момент публикации ответ не поступил.