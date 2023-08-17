В свердловском городе мужчина голышом разгуливал по улицам. Видео

В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину разгуливающего без одежды
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Полиция задержала мужчину Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина разгуливал по улице без одежды. Об этом сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

«Ребята, это снова Вагонка. Сегодня, с 21 часа и до сих пор, по улице Энтузиастов разгуливает какой-то голый мужик. Вызвали полицию, сидим караулим, чтоб не сбежал, ждем. Шел он максимально уверенно, как будто ничего не происходит», — привел сообщение очевидцев telegram-канал.

По сообщениям местных жителей, позднее за мужчиной приехала скорая и полиция. «Ну вот, наконец-то, приехала бригада скорой и наряд ППС за этим эксгибиционистом. Мужик даже фамилию и имя свои назвать не может. Сотрудники его спрашивали зачем голый вышел на улицу, так он им ответил, что мол это полиция попросила его выйти голым», — поделились подписчики «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД России по Нижнему Тагилу. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина разгуливал по улице без одежды. Об этом сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». «Ребята, это снова Вагонка. Сегодня, с 21 часа и до сих пор, по улице Энтузиастов разгуливает какой-то голый мужик. Вызвали полицию, сидим караулим, чтоб не сбежал, ждем. Шел он максимально уверенно, как будто ничего не происходит», — привел сообщение очевидцев telegram-канал. По сообщениям местных жителей, позднее за мужчиной приехала скорая и полиция. «Ну вот, наконец-то, приехала бригада скорой и наряд ППС за этим эксгибиционистом. Мужик даже фамилию и имя свои назвать не может. Сотрудники его спрашивали зачем голый вышел на улицу, так он им ответил, что мол это полиция попросила его выйти голым», — поделились подписчики «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД России по Нижнему Тагилу. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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