В Перми окончены поиски пропавшей голубоглазой блондинки

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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Пропавшую девушку искали с 15 августа Фото:

В Перми окончены поиски пропавшей девушки со светлыми волосами и голубыми глазами. О том, что искать ее больше не надо, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59».

«Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске, просьба снять репосты», — говорится в сообщении.

Девушка пропала 15 августа после того, как вышла из своего дома в Кировском районе Перми. Поиски шли три дня, в них принимали участие сотрудники полиции и волонтеры нескольких поисковых отрядов.

Ранее в Перми были найдены живыми пропавшие несовершеннолетние брат и сестра. Полицейские и волонтеры искали сбежавших из дома подростков около четырех суток.

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В Перми окончены поиски пропавшей девушки со светлыми волосами и голубыми глазами. О том, что искать ее больше не надо, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59». «Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске, просьба снять репосты», — говорится в сообщении. Девушка пропала 15 августа после того, как вышла из своего дома в Кировском районе Перми. Поиски шли три дня, в них принимали участие сотрудники полиции и волонтеры нескольких поисковых отрядов. Ранее в Перми были найдены живыми пропавшие несовершеннолетние брат и сестра. Полицейские и волонтеры искали сбежавших из дома подростков около четырех суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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