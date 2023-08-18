В Перми окончены поиски пропавшей голубоглазой блондинки

Пропавшую девушку искали с 15 августа Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми окончены поиски пропавшей девушки со светлыми волосами и голубыми глазами. О том, что искать ее больше не надо, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59».

«Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске, просьба снять репосты», — говорится в сообщении.

Девушка пропала 15 августа после того, как вышла из своего дома в Кировском районе Перми. Поиски шли три дня, в них принимали участие сотрудники полиции и волонтеры нескольких поисковых отрядов.

Ранее в Перми были найдены живыми пропавшие несовершеннолетние брат и сестра. Полицейские и волонтеры искали сбежавших из дома подростков около четырех суток.