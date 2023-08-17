В Перми после выхода из дома пропала 19-летняя голубоглазая блондинка. Фото

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Жара. Челябинск, девушка, ноги, женщина, туфли
Где находится девушка сейчас — неизвестно Фото:

В Перми пропала 19-летняя девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Последний раз ее видели выходящей из дома 15 августа, сообщили волонтеры регионального поискового отряда.

«Устанавливается местонахождение Шастиной Валерии Руслановны, 19 лет, город Пермь. 15 августа 2023 года в дневное время ушла из дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, Кировский район. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал отряда «Регион 59».

Рост девушки 165 см, она худощавого телосложения, с голубыми глазами и светлыми волосами. Была одета в белую футболку и черные бриджи, при себе имела телефон, паспорт и ключи от дома.

О местонахождении девушки ничего не известно с 15 августа
О местонахождении девушки ничего не известно с 15 августа
Фото:

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В Перми пропала 19-летняя девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Последний раз ее видели выходящей из дома 15 августа, сообщили волонтеры регионального поискового отряда. «Устанавливается местонахождение Шастиной Валерии Руслановны, 19 лет, город Пермь. 15 августа 2023 года в дневное время ушла из дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, Кировский район. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал отряда «Регион 59». Рост девушки 165 см, она худощавого телосложения, с голубыми глазами и светлыми волосами. Была одета в белую футболку и черные бриджи, при себе имела телефон, паспорт и ключи от дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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