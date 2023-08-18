Здание депо продают с торгов за 1,5 млн рублей
В Усть-Катаве (Челябинская область) выставили на продажу двухэтажное здание пожарного депо. Его начальная стоимость составляет 1,5 млн рублей, сообщается на сайте торгов.
«Нежилое помещение № 2 — пожарное депо. Площадь объекта — 237,7 квадратных метров», — говорится на сайте «Торги России».
Здание расположено на улице Заводская, 1, помещение 2. Оно является федеральной собственностью. Заявки на торги принимаются до 19 сентября.
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