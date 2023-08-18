Власти выставили на продажу пожарное депо в челябинском городе. Скрин

19 августа 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Здание депо продают с торгов за 1,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Усть-Катаве (Челябинская область) выставили на продажу двухэтажное здание пожарного депо. Его начальная стоимость составляет 1,5 млн рублей, сообщается на сайте торгов. «Нежилое помещение № 2 — пожарное депо. Площадь объекта — 237,7 квадратных метров», — говорится на сайте «Торги России». Здание расположено на улице Заводская, 1, помещение 2. Оно является федеральной собственностью. Заявки на торги принимаются до 19 сентября. Сайт «ГИС Торги», https://torgi.gov.ru

В Усть-Катаве (Челябинская область) выставили на продажу двухэтажное здание пожарного депо. Его начальная стоимость составляет 1,5 млн рублей, сообщается на сайте торгов. «Нежилое помещение № 2 — пожарное депо. Площадь объекта — 237,7 квадратных метров», — говорится на сайте «Торги России». Здание расположено на улице Заводская, 1, помещение 2. Оно является федеральной собственностью. Заявки на торги принимаются до 19 сентября.