19 августа 2023

В екатеринбургском музее раскрыли, что сейчас происходит с Капсулой времени

Екатеринбургскую Капсулу времени круглосуточно охраняют в особых температурных условиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Капсула времени. Екатеринбург, капсула времени, послание потомкам
В ближайшие три месяца горожане получат послание из 1973 года Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

После завершения праздничных мероприятий 300-летия города, Капсулу времени доставили в Музей истории Екатеринбурга и поместили в особые условия хранения. Об этом рассказали в telegram-канале музея.

«Капсулу вывезли с территории Исторического сквера в ночь на 20 августа, сразу после завершения торжеств. Хранится Капсула времени в специальном помещении, под круглосуточной охраной. Начата процедура выравнивания температурно-влажностного режима», — сообщили в музее.

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев анонсировал вскрытие артефакта с посланием горожанам во время прямой трансляции. «Как только станет понятно, когда случится вскрытие Капсулы при участии комиссии, мы сообщим об этом в соцсетях и на сайте музея. Будет объявлена дата прямой трансляции распаковки», — рассказал Пушкарев.

Ранее URA.RU сообщало, что Капсулу времени увезли ночью 20 августа, с территории Исторического сквера, в Музей истории Екатеринбурга. Извлекли капсулу 18 августа. Она представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. В ближайшие три месяца ученые извлекут послание жителям города, отправленное в 1973 году.

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После завершения праздничных мероприятий 300-летия города, Капсулу времени доставили в Музей истории Екатеринбурга и поместили в особые условия хранения. Об этом рассказали в telegram-канале музея. «Капсулу вывезли с территории Исторического сквера в ночь на 20 августа, сразу после завершения торжеств. Хранится Капсула времени в специальном помещении, под круглосуточной охраной. Начата процедура выравнивания температурно-влажностного режима», — сообщили в музее. Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев анонсировал вскрытие артефакта с посланием горожанам во время прямой трансляции. «Как только станет понятно, когда случится вскрытие Капсулы при участии комиссии, мы сообщим об этом в соцсетях и на сайте музея. Будет объявлена дата прямой трансляции распаковки», — рассказал Пушкарев. Ранее URA.RU сообщало, что Капсулу времени увезли ночью 20 августа, с территории Исторического сквера, в Музей истории Екатеринбурга. Извлекли капсулу 18 августа. Она представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. В ближайшие три месяца ученые извлекут послание жителям города, отправленное в 1973 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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