В екатеринбургском музее раскрыли, что сейчас происходит с Капсулой времени

После завершения праздничных мероприятий 300-летия города, Капсулу времени доставили в Музей истории Екатеринбурга и поместили в особые условия хранения. Об этом рассказали в telegram-канале музея.
«Капсулу вывезли с территории Исторического сквера в ночь на 20 августа, сразу после завершения торжеств. Хранится Капсула времени в специальном помещении, под круглосуточной охраной. Начата процедура выравнивания температурно-влажностного режима», — сообщили в музее.
Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев анонсировал вскрытие артефакта с посланием горожанам во время прямой трансляции. «Как только станет понятно, когда случится вскрытие Капсулы при участии комиссии, мы сообщим об этом в соцсетях и на сайте музея. Будет объявлена дата прямой трансляции распаковки», — рассказал Пушкарев.
Ранее URA.RU сообщало, что Капсулу времени увезли ночью 20 августа, с территории Исторического сквера, в Музей истории Екатеринбурга. Извлекли капсулу 18 августа. Она представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. В ближайшие три месяца ученые извлекут послание жителям города, отправленное в 1973 году.
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