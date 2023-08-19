В екатеринбургском музее раскрыли, что сейчас происходит с Капсулой времени

Екатеринбургскую Капсулу времени круглосуточно охраняют в особых температурных условиях

20 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

В ближайшие три месяца горожане получат послание из 1973 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие После завершения праздничных мероприятий 300-летия города, Капсулу времени доставили в Музей истории Екатеринбурга и поместили в особые условия хранения. Об этом рассказали в telegram-канале музея. «Капсулу вывезли с территории Исторического сквера в ночь на 20 августа, сразу после завершения торжеств. Хранится Капсула времени в специальном помещении, под круглосуточной охраной. Начата процедура выравнивания температурно-влажностного режима», — сообщили в музее. Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев анонсировал вскрытие артефакта с посланием горожанам во время прямой трансляции. «Как только станет понятно, когда случится вскрытие Капсулы при участии комиссии, мы сообщим об этом в соцсетях и на сайте музея. Будет объявлена дата прямой трансляции распаковки», — рассказал Пушкарев. Ранее URA.RU сообщало, что Капсулу времени увезли ночью 20 августа, с территории Исторического сквера, в Музей истории Екатеринбурга. Извлекли капсулу 18 августа. Она представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. В ближайшие три месяца ученые извлекут послание жителям города, отправленное в 1973 году.

После завершения праздничных мероприятий 300-летия города, Капсулу времени доставили в Музей истории Екатеринбурга и поместили в особые условия хранения. Об этом рассказали в telegram-канале музея. «Капсулу вывезли с территории Исторического сквера в ночь на 20 августа, сразу после завершения торжеств. Хранится Капсула времени в специальном помещении, под круглосуточной охраной. Начата процедура выравнивания температурно-влажностного режима», — сообщили в музее. Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев анонсировал вскрытие артефакта с посланием горожанам во время прямой трансляции. «Как только станет понятно, когда случится вскрытие Капсулы при участии комиссии, мы сообщим об этом в соцсетях и на сайте музея. Будет объявлена дата прямой трансляции распаковки», — рассказал Пушкарев. Ранее URA.RU сообщало, что Капсулу времени увезли ночью 20 августа, с территории Исторического сквера, в Музей истории Екатеринбурга. Извлекли капсулу 18 августа. Она представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. В ближайшие три месяца ученые извлекут послание жителям города, отправленное в 1973 году.