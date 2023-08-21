Орлов подколол пермяков после 300-летия Екатеринбурга

21 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, у Перми не было шансов в споре со столицей Урала Фото: Московец Илья © URA.RU Мэр Алексей Орлов считает, что Екатеринбург отметил свое 300-летие масштабнее, чем Пермь. Об этом он сказал корреспонденту URA.RU. «Очень хорошо прошло, масштабно, ярко. Такого не было никогда в Екатеринбурге. [Выиграли ли Пермь?] Ну конечно, выиграли. Мы ее выиграли, наверное, в первый день [фестивальной недели, 12 августа], когда начали День строителя отмечать. У них весь праздник был, как у нас День строителя. А у нас целая фестивальная неделя. Поэтому без вариантов», — сказал Орлов. Статья по теме Екатеринбург победил Пермь в споре за цифру, но проиграл в другом День строителя в Екатеринбурге проходил в Историческом сквере. Как писало URA.RU, по мнению мэра, за вечерними концертами Ирины Нельсон («Reflex») и Леонида Агутина одномоментно наблюдали 100 тысяч человек. С этого события стартовала фестивальная неделя, закончившаяся 19 августа общегородскими гуляниями. По подсчетам Фонда святой Екатерины — генерального партнера юбилея — все площадки посетили 1,2 миллиона человек. Пермь отмечала свой 300-летний юбилей 12 июня. Орлов там был главным гостем. По подсчетам властей, главную площадку — эспланаду — посетили 300 тысяч человек.

Мэр Алексей Орлов считает, что Екатеринбург отметил свое 300-летие масштабнее, чем Пермь. Об этом он сказал корреспонденту URA.RU. «Очень хорошо прошло, масштабно, ярко. Такого не было никогда в Екатеринбурге. [Выиграли ли Пермь?] Ну конечно, выиграли. Мы ее выиграли, наверное, в первый день [фестивальной недели, 12 августа], когда начали День строителя отмечать. У них весь праздник был, как у нас День строителя. А у нас целая фестивальная неделя. Поэтому без вариантов», — сказал Орлов. День строителя в Екатеринбурге проходил в Историческом сквере. Как писало URA.RU, по мнению мэра, за вечерними концертами Ирины Нельсон («Reflex») и Леонида Агутина одномоментно наблюдали 100 тысяч человек. С этого события стартовала фестивальная неделя, закончившаяся 19 августа общегородскими гуляниями. По подсчетам Фонда святой Екатерины — генерального партнера юбилея — все площадки посетили 1,2 миллиона человек. Пермь отмечала свой 300-летний юбилей 12 июня. Орлов там был главным гостем. По подсчетам властей, главную площадку — эспланаду — посетили 300 тысяч человек.