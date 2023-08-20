Екатеринбург победил Пермь в споре за цифру, но проиграл в другом

Первые итоги 300-летия, которое Орлов внезапно пропустил

20 августа 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

На День города-2023 потратили рекордную сумму — 250 миллионов рублей, 100 из них — спонсорские Фото: Московец Илья © URA.RU Отметить 300-летие Екатеринбурга вышли 1,2 миллиона человек — в два раза больше, чем в Перми, отмечавшей свой юбилей в июне. Однако цифра обманчива. И не только потому, что соседи в целом подготовились лучше. Опасения, озвученные URA.RU за полторы недели до праздника, подтвердились: главная сцена не смогла конкурировать с пермской эспланадой — ни по количеству, ни по качеству. Эпицентром стали шоу в других частях города. Данные о посещаемости озвучил Фонд святой Екатерины — один из генеральных партнеров юбилея. Организация посчитала все заметные локации: Исторический сквер, проспект Ленина, ул. 8 Марта, парк XXII Партсъезда, ул. Пушкина, Октябрьскую площадь, Литквартал, площадку у памятника The Beatles, КРК «Уралец», Преображенский парк (Академический район), ТРЦ VEER Mall и парк Маяковского (ЦПКиО). Фонд суммировал посещаемость всех площадок в течение 19 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Перми (население — миллион человек против 1,5 млн у Екатеринбурга) озвучивали цифру в 500 тысяч — с учетом концерта Zivert в ночь с 11-го на 12 июня, который собрал 75 тысяч человек. Шоу на эспланаде в течение следующего дня (Денис Клявер, Ваня Дмитриенко, Татьяна Овсиенко, группы «Reflex», «Невский проспект», Artik&Asti, «Иванушки International», TODES) собрали 300 тысяч человек, по Сети разлетелись фото огромной толпы, рекламирующие город. В Екатеринбурге такой протяженной площади, где одномоментно могли бы собраться сотни тысяч, нет. По данным агентства, еще на старте подготовки к юбилею некоторые чиновники предлагали поставить сцену прямо на проспекте Ленина — получилась бы самодельная эспланада. Но мэра Алексея Орлова убедили, что горожанам идея не понравится — ведь пришлось бы надолго перекрывать ключевую улицу. В результате статус основной достался площадке в Историческом сквере, которая регулярно принимает и менее значимые события. Орлов рассказывал корреспонденту, что ее вместимость — порядка 50 тысяч, в несколько раз меньше, чем в Перми. «Но мы ведь и проспект Ленина перекрываем. Экраны большие, звук везде хорошо будет идти», — анонсировал он (цитата прежде не публиковалась). Главную сцену Екатеринбурга оформили круче, чем в Перми, но это не перекрыло недостатки Фото: Московец Илья © URA.RU Минус этой сцены — огромное расстояние до зрителя: даже те, кому удалось попасть в первые ряды, едва ли могли разглядеть артистов и ведущих (разве что, действительно, при помощи экранов). Расчет, что за происходящим горожане смогут наблюдать и сверху, с проспекта Ленина, не оправдался: звук оттуда глушился диджеями и — под конец — «Дискотекой аварией», выступавшими по соседству, на Плотинке. Более выигрышно 19 августа смотрелись как минимум три другие площадки (у Перми хедлайнерских зон, справедливости ради, было меньше). По приблизительным подсчетам, большой концерт участников легендарного Свердловского рок-клуба в фан-зоне ЦПКиО могли посетить до 30 тысяч человек. Так много в парке не собиралось с момента чемпионата мира по футболу-2018. Что умеют работать с акустикой, в дирекции ЦПКиО показали еще на открытии летнего театра 17 августа. Новость по теме Федеральные VIP проигнорировали 300-летие Екатеринбурга. Фото Екатеринбургской эспланадой — конкурентом Перми — при постановке соответствующей задачи могла бы стать и большая аллея у КРК «Уралец». Это показало выступление Клавы Коки (ее концерт, кстати, был под угрозой срыва) и Niletto. Крутая сцена, восторженная публика. Подобных эмоциональных реакций, как возле «Уральца», в ЦПКиО и в Преображенском парке (там выступали «Винтаж» и звезда TikTok Amirchik), Исторический сквер этим вечером не пережил. По данным URA.RU, Орлов мог оценить все это своими глазами. Изначально он планировал прогуляться по площадкам в центре, а потом съездить в парк Маяковского, КРК «Уралец» и в парк Чкалова, который к 300-летию благоустроили «Россети». Однако в последний момент по неизвестной причине свой график глава скорректировал. В итоге он приехал только на вечерний концерт в Историческом сквере — вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным, полпредом президента Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым. Финал большого представления — «Симфоническое кино» — VIP-делегация не видела. Чиновники отправились в Hyatt. Рок-фестиваль в ЦПКиО посетили около 30 тысяч человек Фото: Московец Илья © URA.RU 300-летие Перми венчало 20-минутное пиротехническое шоу «Рожденные на Каме». Екатеринбуржцы решили ответить лазерами (новинка прошлого года от вице-мэра Рустама Галямова) и салютом — сопоставимой продолжительности. Чтобы посмотреть их, горожане к 23:00 оккупировали набережную и проспект Ленина. В какой-то момент ограждения работать перестали, грозила давка. Впечатление едва не смазала и получасовая заминка. Причем это была не единственная проблема с таймингом. На полчаса сдвигались дневная «Городская свадьба» и вечерний концерт Валерии в Историческом сквере. Так выглядела главная площадка в Историческом сквере за полчаса до окончания праздника Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Уже по традиции гости Дня города жалуются на общественный транспорт (из центра очень тяжело уехать) и мусор. Летом прошлого года Орлов, полагая, что причина в нехватке урн, распоряжался увеличить их количество. Но поручение, видимо, так и не исполнили. Как не заменили плитку в Историческом сквере, побитую 20-тонной спецтехникой. Хотя Орлов просил это сделать в начале недели. В Перми такого позора не было. Ездившие туда для обмена опытом чиновники до сих пор удивляются, как в менее богатом городе к большой дате привели в порядок весь центр, отстроили набережную, полностью обновили общественный транспорт. Проектов такого масштаба — по-настоящему меняющих облик города — Екатеринбург не получил. Посмотреть салют пришли сотни тысяч человек Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Многие перед этим были на концерте возле КРК «Уралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Niletto и Клава Кока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU VIP смотрели вечернее шоу в Историческом сквере с подаренной «Сбером» трибуны. По центру — Игорь Левитин, самый статусный гость праздника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отметить 300-летие Екатеринбурга вышли 1,2 миллиона человек — в два раза больше, чем в Перми, отмечавшей свой юбилей в июне. Однако цифра обманчива. И не только потому, что соседи в целом подготовились лучше. Опасения, озвученные URA.RU за полторы недели до праздника, подтвердились: главная сцена не смогла конкурировать с пермской эспланадой — ни по количеству, ни по качеству. Эпицентром стали шоу в других частях города. Данные о посещаемости озвучил Фонд святой Екатерины — один из генеральных партнеров юбилея. Организация посчитала все заметные локации: Исторический сквер, проспект Ленина, ул. 8 Марта, парк XXII Партсъезда, ул. Пушкина, Октябрьскую площадь, Литквартал, площадку у памятника The Beatles, КРК «Уралец», Преображенский парк (Академический район), ТРЦ VEER Mall и парк Маяковского (ЦПКиО). Власти Перми (население — миллион человек против 1,5 млн у Екатеринбурга) озвучивали цифру в 500 тысяч — с учетом концерта Zivert в ночь с 11-го на 12 июня, который собрал 75 тысяч человек. Шоу на эспланаде в течение следующего дня (Денис Клявер, Ваня Дмитриенко, Татьяна Овсиенко, группы «Reflex», «Невский проспект», Artik&Asti, «Иванушки International», TODES) собрали 300 тысяч человек, по Сети разлетелись фото огромной толпы, рекламирующие город. В Екатеринбурге такой протяженной площади, где одномоментно могли бы собраться сотни тысяч, нет. По данным агентства, еще на старте подготовки к юбилею некоторые чиновники предлагали поставить сцену прямо на проспекте Ленина — получилась бы самодельная эспланада. Но мэра Алексея Орлова убедили, что горожанам идея не понравится — ведь пришлось бы надолго перекрывать ключевую улицу. В результате статус основной достался площадке в Историческом сквере, которая регулярно принимает и менее значимые события. Орлов рассказывал корреспонденту, что ее вместимость — порядка 50 тысяч, в несколько раз меньше, чем в Перми. «Но мы ведь и проспект Ленина перекрываем. Экраны большие, звук везде хорошо будет идти», — анонсировал он (цитата прежде не публиковалась). Минус этой сцены — огромное расстояние до зрителя: даже те, кому удалось попасть в первые ряды, едва ли могли разглядеть артистов и ведущих (разве что, действительно, при помощи экранов). Расчет, что за происходящим горожане смогут наблюдать и сверху, с проспекта Ленина, не оправдался: звук оттуда глушился диджеями и — под конец — «Дискотекой аварией», выступавшими по соседству, на Плотинке. Более выигрышно 19 августа смотрелись как минимум три другие площадки (у Перми хедлайнерских зон, справедливости ради, было меньше). По приблизительным подсчетам, большой концерт участников легендарного Свердловского рок-клуба в фан-зоне ЦПКиО могли посетить до 30 тысяч человек. Так много в парке не собиралось с момента чемпионата мира по футболу-2018. Что умеют работать с акустикой, в дирекции ЦПКиО показали еще на открытии летнего театра 17 августа. Екатеринбургской эспланадой — конкурентом Перми — при постановке соответствующей задачи могла бы стать и большая аллея у КРК «Уралец». Это показало выступление Клавы Коки (ее концерт, кстати, был под угрозой срыва) и Niletto. Крутая сцена, восторженная публика. Подобных эмоциональных реакций, как возле «Уральца», в ЦПКиО и в Преображенском парке (там выступали «Винтаж» и звезда TikTok Amirchik), Исторический сквер этим вечером не пережил. По данным URA.RU, Орлов мог оценить все это своими глазами. Изначально он планировал прогуляться по площадкам в центре, а потом съездить в парк Маяковского, КРК «Уралец» и в парк Чкалова, который к 300-летию благоустроили «Россети». Однако в последний момент по неизвестной причине свой график глава скорректировал. В итоге он приехал только на вечерний концерт в Историческом сквере — вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным, полпредом президента Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым. Финал большого представления — «Симфоническое кино» — VIP-делегация не видела. Чиновники отправились в Hyatt. 300-летие Перми венчало 20-минутное пиротехническое шоу «Рожденные на Каме». Екатеринбуржцы решили ответить лазерами (новинка прошлого года от вице-мэра Рустама Галямова) и салютом — сопоставимой продолжительности. Чтобы посмотреть их, горожане к 23:00 оккупировали набережную и проспект Ленина. В какой-то момент ограждения работать перестали, грозила давка. Впечатление едва не смазала и получасовая заминка. Причем это была не единственная проблема с таймингом. На полчаса сдвигались дневная «Городская свадьба» и вечерний концерт Валерии в Историческом сквере. Уже по традиции гости Дня города жалуются на общественный транспорт (из центра очень тяжело уехать) и мусор. Летом прошлого года Орлов, полагая, что причина в нехватке урн, распоряжался увеличить их количество. Но поручение, видимо, так и не исполнили. Как не заменили плитку в Историческом сквере, побитую 20-тонной спецтехникой. Хотя Орлов просил это сделать в начале недели. В Перми такого позора не было. Ездившие туда для обмена опытом чиновники до сих пор удивляются, как в менее богатом городе к большой дате привели в порядок весь центр, отстроили набережную, полностью обновили общественный транспорт. Проектов такого масштаба — по-настоящему меняющих облик города — Екатеринбург не получил.