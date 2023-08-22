Экономист Иванов предрек ведущим странам Европы рецессию в 2024 году

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Полноценная рецессия возможна в Великобритании и крупных странах еврозоны Фото:

Великобритания и крупные государства еврозоны в следующем году рискуют столкнуться с рецессией. Об этом заявил заместитель гендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов.

«Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является „мягкая посадка“ для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной», — сказал Иванов журналистам РИА Новости.

По словам Иванова, мировая экономика хорошо справляется с ростом процентных ставок мировых центробанков. Замедление не перешло в рецессию, однако прогнозы на 2024 год более сложные. Полноценная рецессия может быть в Великобритании и крупных странах еврозоны.

Ранее URA.RU писало, что сильнее всего от антироссийских санкций в Европе пострадали Германия, Великобритания и Франция. Кроме того, Великобритания вышла из ЕС, поэтому ее надежды на то, что она все это компенсирует за счет связей с Америкой, не оправдались, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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Великобритания и крупные государства еврозоны в следующем году рискуют столкнуться с рецессией. Об этом заявил заместитель гендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов. «Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является „мягкая посадка“ для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной», — сказал Иванов журналистам РИА Новости. По словам Иванова, мировая экономика хорошо справляется с ростом процентных ставок мировых центробанков. Замедление не перешло в рецессию, однако прогнозы на 2024 год более сложные. Полноценная рецессия может быть в Великобритании и крупных странах еврозоны. Ранее URA.RU писало, что сильнее всего от антироссийских санкций в Европе пострадали Германия, Великобритания и Франция. Кроме того, Великобритания вышла из ЕС, поэтому ее надежды на то, что она все это компенсирует за счет связей с Америкой, не оправдались, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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