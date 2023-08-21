Стало известно, что будет делать отец погибшего Далера Бобиева после освобождения

Отец погибшего Далера Бобиева после освобождения поедет на кладбище к сыну

22 августа 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Худжановиддин Бобиев поедет на кладбище к Далеру Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Отец погибшего шестилетнего Далера Бобиева, который отбывает наказание в ИК-10 Екатеринбурга, после освобождения первым делом поедет на кладбище к сыну. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал знакомый семьи Бобиевых. «Худжановиддина должны освободить сегодня. Сразу после освобождения из ИК-10 он поедет на кладбище к сыну», — отметил собеседник URA.RU. Громкая история с поисками шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун мальчика Вероника Наумова сообщила о пропаже ребенка 26 августа. Сотни человек искали Далера три дня. Однако утром 29 июня тело Далера было обнаружено в гараже, который, как оказалось позже, принадлежит семье опекуна. Приемную мать Далера Наумова поместили в СИЗО до 26 августа. Родных детей Наумовой передали мужу. Позже супруг Наумовой Александр отдал детей бабушке, а сам уехал на СВО. Наумова помещена в медучреждение для проведения психолого-психиатрической экспертизы, а родной отец Далера, который отбывает срок в ИК-10, выиграл суд. Бобиева старшего освободят из заключения 22 августа 2023. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

Отец погибшего шестилетнего Далера Бобиева, который отбывает наказание в ИК-10 Екатеринбурга, после освобождения первым делом поедет на кладбище к сыну. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал знакомый семьи Бобиевых. «Худжановиддина должны освободить сегодня. Сразу после освобождения из ИК-10 он поедет на кладбище к сыну», — отметил собеседник URA.RU. Громкая история с поисками шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун мальчика Вероника Наумова сообщила о пропаже ребенка 26 августа. Сотни человек искали Далера три дня. Однако утром 29 июня тело Далера было обнаружено в гараже, который, как оказалось позже, принадлежит семье опекуна. Приемную мать Далера Наумова поместили в СИЗО до 26 августа. Родных детей Наумовой передали мужу. Позже супруг Наумовой Александр отдал детей бабушке, а сам уехал на СВО. Наумова помещена в медучреждение для проведения психолого-психиатрической экспертизы, а родной отец Далера, который отбывает срок в ИК-10, выиграл суд. Бобиева старшего освободят из заключения 22 августа 2023. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.