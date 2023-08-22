В Сысерти устроят карнавал на воде и встречу с драматургом Николаем Колядой

В Сысерти завершат фестиваль «Лето на Заводе»

22 августа 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Костюмированный карнавал пройдет 26 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU Карнавал на воде, гастроли «Коляды-Театра», встреча с драматургом Николаем Колядой и цирк из Заречного — все это можно будет посетить на закрытии фестиваля «Лето на заводе». Мероприятия пройдут в Сысерти (Свердловская область) 26 и 27 августа. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «В субботу гостей фестиваля „Лето на Заводе“ ждет большой карнавал. Он стартует в 12:00 с началом работы мастерских завода. Тут можно будет сделать костюм своими руками, подобрать грим и аксессуары. В 14:00 карнавальное шествие выйдет на воду. Заводской пруд станет сценой для костюмированного променада на сап-серфах и других плавучих приспособлениях. Все это в сопровождении плавучей сцены с диджеями и ведущим», — поделилась команда «Лето на заводе». Темой карнавала станет «Путеводная мечта», свердловчанам предлагают проявить свою креативность и показать костюмы тех, кем они мечтали стать в детстве. К карнавалу допускаются все желающие, но главное — наличие костюма и предварительной регистрации . Сап-серфы можно использовать свои или взять в аренду. В этот же день будут проходить бесплатные концерты. На следующий день, 27 августа, гости фестиваля смогут посетить выступление «Коляды-Театра» — они покажут детский спектакль «Пузырь, соломинка и лапоть», а Николай Коляда презентует свой новый сборник рассказов «Ты не печалься». Также пройдет бесплатный перформанс-шествие «Недра», но на него необходимо зарегистрироваться . Кроме этого, команда «Лето на заводе» предстанет в новых ролях: кто-то станет диджеем, другой — ведущим, третий будет угощать безалкогольными коктейлями. «В 13:00 основатель проекта Ян Кожан проведет шоу-экскурсию о прошлом, настоящем и будущем завода внутри Мартеновского цеха. С актерами, музыкой, светом, дымом», — сообщают организаторы. Финалом станет выступление резидентов клуба Everjazz. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Карнавал на воде, гастроли «Коляды-Театра», встреча с драматургом Николаем Колядой и цирк из Заречного — все это можно будет посетить на закрытии фестиваля «Лето на заводе». Мероприятия пройдут в Сысерти (Свердловская область) 26 и 27 августа. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «В субботу гостей фестиваля „Лето на Заводе“ ждет большой карнавал. Он стартует в 12:00 с началом работы мастерских завода. Тут можно будет сделать костюм своими руками, подобрать грим и аксессуары. В 14:00 карнавальное шествие выйдет на воду. Заводской пруд станет сценой для костюмированного променада на сап-серфах и других плавучих приспособлениях. Все это в сопровождении плавучей сцены с диджеями и ведущим», — поделилась команда «Лето на заводе». Темой карнавала станет «Путеводная мечта», свердловчанам предлагают проявить свою креативность и показать костюмы тех, кем они мечтали стать в детстве. К карнавалу допускаются все желающие, но главное — наличие костюма и предварительной регистрации. Сап-серфы можно использовать свои или взять в аренду. В этот же день будут проходить бесплатные концерты. На следующий день, 27 августа, гости фестиваля смогут посетить выступление «Коляды-Театра» — они покажут детский спектакль «Пузырь, соломинка и лапоть», а Николай Коляда презентует свой новый сборник рассказов «Ты не печалься». Также пройдет бесплатный перформанс-шествие «Недра», но на него необходимо зарегистрироваться. Кроме этого, команда «Лето на заводе» предстанет в новых ролях: кто-то станет диджеем, другой — ведущим, третий будет угощать безалкогольными коктейлями. «В 13:00 основатель проекта Ян Кожан проведет шоу-экскурсию о прошлом, настоящем и будущем завода внутри Мартеновского цеха. С актерами, музыкой, светом, дымом», — сообщают организаторы. Финалом станет выступление резидентов клуба Everjazz.