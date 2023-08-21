Курганец ударил ножом отца, который отказался от тоста на дне рождения дочери

22 августа 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Курганец ударил ножом отца, когда тот отказался поднять тост на семейном празднике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Притобольного округа Курганской области ударил отца ножом из-за того, что тот отказался поднять тост в честь дня рождения дочери. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте окружного суда. «Подсудимый ударил ножом своего отца, а затем еще нанес ножевое ранение и брату. Ссора началась после того, как отец пропустил тост за здоровье дочери, у которой был день рождения», — указано в материалах Притобольного окружного суда. На суде обвиняемый рассказал, что они пили на кухне водку и пиво с отцом и братом. Отец не выпил рюмку и начал матерно ругаться на дочь в ее день рождения. Тогда подсудимый ударил ножом отца и по ошибке попал еще и в брата, который попытался разнять родных людей. Отца и брата спасли врачи. По приговору суда обвиняемый получил один год лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Ранее житель Катайского округа (Курганская область) простил жену, которая в ходе пьяной ссоры ударила его кухонным ножом в спину. На суде женщина раскаялась, свою вину признала. По приговору она получила три года условно.

Житель Притобольного округа Курганской области ударил отца ножом из-за того, что тот отказался поднять тост в честь дня рождения дочери. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте окружного суда. «Подсудимый ударил ножом своего отца, а затем еще нанес ножевое ранение и брату. Ссора началась после того, как отец пропустил тост за здоровье дочери, у которой был день рождения», — указано в материалах Притобольного окружного суда. На суде обвиняемый рассказал, что они пили на кухне водку и пиво с отцом и братом. Отец не выпил рюмку и начал матерно ругаться на дочь в ее день рождения. Тогда подсудимый ударил ножом отца и по ошибке попал еще и в брата, который попытался разнять родных людей. Отца и брата спасли врачи. По приговору суда обвиняемый получил один год лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Ранее житель Катайского округа (Курганская область) простил жену, которая в ходе пьяной ссоры ударила его кухонным ножом в спину. На суде женщина раскаялась, свою вину признала. По приговору она получила три года условно.