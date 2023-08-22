В Челябинске автомобиль протаранил новый сквер

В Челябинске автомобиль влетел в недавно построенный сквер у дворца спорта «Юность». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в тренажер.
«Мужчина, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.
В ведомстве попросили водителей соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Также водителям посоветовали избегать резких маневров на дороге, отказаться от обгонов и быть предельно внимательными и осторожными, не отвлекаться на гаджеты во время езды.
Сквер у «Юности» открыли в апреле. Площадка представляет из себя общественное пространство, где жители могут гулять, заниматься спортом, отдыхать. Решение о создании подобной зоны было принято после переноса автовокзала к Синегорью.
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