22 августа 2023

В Челябинске автомобиль протаранил новый сквер

В Челябинске водитель въехал в тренажер в сквере у ДС «Юность»
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, семечки, дтп, знак аварийной остановки, шелуха
При аварии никто не пострадал Фото:

В Челябинске автомобиль влетел в недавно построенный сквер у дворца спорта «Юность». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в тренажер.

«Мужчина, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.

В ведомстве попросили водителей соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Также водителям посоветовали избегать резких маневров на дороге, отказаться от обгонов и быть предельно внимательными и осторожными, не отвлекаться на гаджеты во время езды.

Сквер у «Юности» открыли в апреле. Площадка представляет из себя общественное пространство, где жители могут гулять, заниматься спортом, отдыхать. Решение о создании подобной зоны было принято после переноса автовокзала к Синегорью.

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В Челябинске автомобиль влетел в недавно построенный сквер у дворца спорта «Юность». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в тренажер. «Мужчина, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. В ведомстве попросили водителей соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Также водителям посоветовали избегать резких маневров на дороге, отказаться от обгонов и быть предельно внимательными и осторожными, не отвлекаться на гаджеты во время езды. Сквер у «Юности» открыли в апреле. Площадка представляет из себя общественное пространство, где жители могут гулять, заниматься спортом, отдыхать. Решение о создании подобной зоны было принято после переноса автовокзала к Синегорью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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