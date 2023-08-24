Китайская инвестиционная компания XY Group рассматривает возможности инвестиций в мясоперерабатывающие предприятия в ЯНАО. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.
«Наших потенциальных партнеров интересуют инвестиции в местные предприятия и глубокая переработка мяса оленя. Для этого они рассматривают варианты создания совместных проектов на территории района», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале.
Он провел экскурсию для заместителя генерального директора корпорации Цзяо Цзяня по мясоперерабатывающему комплексу «Ямальские олени». У Кугаевского с гостем из Китая состоялся продуктивный диалог, теперь решение за потенциальными партнерами.
Андрей Кугаевский (справа) встретился с замгендиректора XY Group Цзяо Цзянем
Фото: telegram-канал Андрея Кугаевского — https://t.me/an_kugaevskiy
Цзяо Цзянь осмотрел мясоперерабатывающий комплекс
Фото: telegram-канал Андрея Кугаевского — https://t.me/an_kugaevskiy
Китайская инвестиционная компания XY Group рассматривает возможности инвестиций в мясоперерабатывающие предприятия в ЯНАО. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский. «Наших потенциальных партнеров интересуют инвестиции в местные предприятия и глубокая переработка мяса оленя. Для этого они рассматривают варианты создания совместных проектов на территории района», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Он провел экскурсию для заместителя генерального директора корпорации Цзяо Цзяня по мясоперерабатывающему комплексу «Ямальские олени». У Кугаевского с гостем из Китая состоялся продуктивный диалог, теперь решение за потенциальными партнерами.