24 августа 2023

Китайские бизнесмены добрались до ямальской оленины. Фото

Промышленность ЯНАО привлекла внимание китайских инвесторов
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XY Group из Китая заинтересована в инвестициях в ямальские предприятия Фото:

Китайская инвестиционная компания XY Group рассматривает возможности инвестиций в мясоперерабатывающие предприятия в ЯНАО. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

«Наших потенциальных партнеров интересуют инвестиции в местные предприятия и глубокая переработка мяса оленя. Для этого они рассматривают варианты создания совместных проектов на территории района», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале.

Он провел экскурсию для заместителя генерального директора корпорации Цзяо Цзяня по мясоперерабатывающему комплексу «Ямальские олени». У Кугаевского с гостем из Китая состоялся продуктивный диалог, теперь решение за потенциальными партнерами.

Андрей Кугаевский (справа) встретился с замгендиректора XY Group Цзяо Цзянем
Андрей Кугаевский (справа) встретился с замгендиректора XY Group Цзяо Цзянем
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Цзяо Цзянь осмотрел мясоперерабатывающий комплекс
Цзяо Цзянь осмотрел мясоперерабатывающий комплекс
Фото:

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Китайская инвестиционная компания XY Group рассматривает возможности инвестиций в мясоперерабатывающие предприятия в ЯНАО. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский. «Наших потенциальных партнеров интересуют инвестиции в местные предприятия и глубокая переработка мяса оленя. Для этого они рассматривают варианты создания совместных проектов на территории района», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Он провел экскурсию для заместителя генерального директора корпорации Цзяо Цзяня по мясоперерабатывающему комплексу «Ямальские олени». У Кугаевского с гостем из Китая состоялся продуктивный диалог, теперь решение за потенциальными партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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