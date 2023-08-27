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ХМАО вошел в топ-10 городов по уровню труда

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО имеет хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы Фото:

ХМАО вошел в десятку лучших регионов России по уровню рынка труда за 2022 год. В этом регионе высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. Такой рейтинг показали исследования РИА Новости.

«Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место среди регионов России по уровню труда в прошлом году. Из 100 возможных баллов Югра набрала 78,0. В этом регионе высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы», — написано в исследованиях РИА Новостей.

По их словам, первое и второе место в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 97,9 и 95,2 соответственно. Следующими лучшими регионами стали Московская область, Красноярский край, Республика Татарстан.

Ранее ХМАО занял четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда за 2021 год. Тогда Югра набрала 77,6 баллов из 100. Исследователи проанализировали зарплаты, занятость, условия работников и емкость рынка труда.

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ХМАО вошел в десятку лучших регионов России по уровню рынка труда за 2022 год. В этом регионе высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. Такой рейтинг показали исследования РИА Новости. «Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место среди регионов России по уровню труда в прошлом году. Из 100 возможных баллов Югра набрала 78,0. В этом регионе высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы», — написано в исследованиях РИА Новостей. По их словам, первое и второе место в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 97,9 и 95,2 соответственно. Следующими лучшими регионами стали Московская область, Красноярский край, Республика Татарстан. Ранее ХМАО занял четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда за 2021 год. Тогда Югра набрала 77,6 баллов из 100. Исследователи проанализировали зарплаты, занятость, условия работников и емкость рынка труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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