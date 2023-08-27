ХМАО вошел в топ-10 городов по уровню труда

ХМАО вошел в десятку лучших регионов России по уровню рынка труда за 2022 год. В этом регионе высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. Такой рейтинг показали исследования РИА Новости.
«Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место среди регионов России по уровню труда в прошлом году. Из 100 возможных баллов Югра набрала 78,0. В этом регионе высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы», — написано в исследованиях РИА Новостей.
По их словам, первое и второе место в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 97,9 и 95,2 соответственно. Следующими лучшими регионами стали Московская область, Красноярский край, Республика Татарстан.
Ранее ХМАО занял четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда за 2021 год. Тогда Югра набрала 77,6 баллов из 100. Исследователи проанализировали зарплаты, занятость, условия работников и емкость рынка труда.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.