27 августа 2023

ЦТАК: истребители F-16 станут трофеями на военной выставке в России

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
Американские истребители F-16 не помогут Киеву достичь результата в боевых действиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские истребители F-16, которые Запад обещал отправить Украине, не изменят ход конфликта. Об этом сообщило государственное агентство КНДР ЦТАК. Авторы отметили, что боевые самолеты станут военными трофеями на выставке в России по случаю победы.

«Истребители F-16, на которые возлагают США и Запад большие надежды, будут экспонированы на выставке России в честь победы в войне в качестве очередных военных трофеев, — это лишь вопрос времени», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что киевскому режиму не нужно надеяться на самолеты, так как они не помогут достичь результата на поле боя.

Ранее сообщалось, что Норвегия готова отправить Киеву истребители F-16. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что боевые самолеты могут быть впервые использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По словам военкора Юрия Котенка, наличие защитных аэродромов у Украины является одним из условий передачи истребителей, передает «Дни.ру».

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Американские истребители F-16, которые Запад обещал отправить Украине, не изменят ход конфликта. Об этом сообщило государственное агентство КНДР ЦТАК. Авторы отметили, что боевые самолеты станут военными трофеями на выставке в России по случаю победы. «Истребители F-16, на которые возлагают США и Запад большие надежды, будут экспонированы на выставке России в честь победы в войне в качестве очередных военных трофеев, — это лишь вопрос времени», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что киевскому режиму не нужно надеяться на самолеты, так как они не помогут достичь результата на поле боя. Ранее сообщалось, что Норвегия готова отправить Киеву истребители F-16. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что боевые самолеты могут быть впервые использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По словам военкора Юрия Котенка, наличие защитных аэродромов у Украины является одним из условий передачи истребителей, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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