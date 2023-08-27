ЦТАК: истребители F-16 станут трофеями на военной выставке в России 28 августа 2023 в 08:14 Размер текста - 17 + Американские истребители F-16 не помогут Киеву достичь результата в боевых действиях Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские истребители F-16, которые Запад обещал отправить Украине, не изменят ход конфликта. Об этом сообщило государственное агентство КНДР ЦТАК. Авторы отметили, что боевые самолеты станут военными трофеями на выставке в России по случаю победы. «Истребители F-16, на которые возлагают США и Запад большие надежды, будут экспонированы на выставке России в честь победы в войне в качестве очередных военных трофеев, — это лишь вопрос времени», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что киевскому режиму не нужно надеяться на самолеты, так как они не помогут достичь результата на поле боя. Ранее сообщалось, что Норвегия готова отправить Киеву истребители F-16. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что боевые самолеты могут быть впервые использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По словам военкора Юрия Котенка, наличие защитных аэродромов у Украины является одним из условий передачи истребителей, передает «Дни.ру». Американские истребители F-16, которые Запад обещал отправить Украине, не изменят ход конфликта. Об этом сообщило государственное агентство КНДР ЦТАК. Авторы отметили, что боевые самолеты станут военными трофеями на выставке в России по случаю победы. «Истребители F-16, на которые возлагают США и Запад большие надежды, будут экспонированы на выставке России в честь победы в войне в качестве очередных военных трофеев, — это лишь вопрос времени», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что киевскому режиму не нужно надеяться на самолеты, так как они не помогут достичь результата на поле боя. Ранее сообщалось, что Норвегия готова отправить Киеву истребители F-16. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что боевые самолеты могут быть впервые использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По словам военкора Юрия Котенка, наличие защитных аэродромов у Украины является одним из условий передачи истребителей, передает «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям