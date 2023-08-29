29 августа 2023

В Челябинске перестал работать сайт аэропорта Курчатова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск
Пассажиры не могут посмотреть онлайн время вылета самолетов Фото:

В Челябинске 30 августа перестал работать официальный сайт Международного аэропорта имени Игоря Курчатова. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Сайт аэропорта имени Игоря Курчатова не работает минимум с часу ночи 30 августа. Хотели посмотреть по онлайн-табло время вылета своего самолета, а зайти не можем», — рассказали URA.RU читатели. При переходе на сайт аэропорта на главной странице указана ошибка 502 Bad Gateway Bitrix Environment.

URA.RU направило официальный запрос в аэропорт Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ еще не последовал.

Сайт не работает уже несколько часов
Сайт не работает уже несколько часов

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В Челябинске 30 августа перестал работать официальный сайт Международного аэропорта имени Игоря Курчатова. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сайт аэропорта имени Игоря Курчатова не работает минимум с часу ночи 30 августа. Хотели посмотреть по онлайн-табло время вылета своего самолета, а зайти не можем», — рассказали URA.RU читатели. При переходе на сайт аэропорта на главной странице указана ошибка 502 Bad Gateway Bitrix Environment. URA.RU направило официальный запрос в аэропорт Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ еще не последовал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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