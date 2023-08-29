Пассажиры не могут посмотреть онлайн время вылета самолетов
В Челябинске 30 августа перестал работать официальный сайт Международного аэропорта имени Игоря Курчатова. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Сайт аэропорта имени Игоря Курчатова не работает минимум с часу ночи 30 августа. Хотели посмотреть по онлайн-табло время вылета своего самолета, а зайти не можем», — рассказали URA.RU читатели. При переходе на сайт аэропорта на главной странице указана ошибка 502 Bad Gateway Bitrix Environment.
URA.RU направило официальный запрос в аэропорт Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ еще не последовал.
Сайт не работает уже несколько часов
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