Юрист объяснил, как безопасно оформить развод

Юрист Гусятников: разводящимся не следует использовать шаблоны документов
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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, подписание договора, юрист, суд, адвокат, подписание документа
В заявлении о разводе не нужно указывать причину расторжения брака, заявил Гусятников Фото:

Россиянам для безопасного развода нужно исключить использование шаблонов. Об этом рассказал юрист Петр Гусятников.

«Часто для того, чтобы подать иск о разводе люди скачивают шаблоны из интернета или берут образцы, которые висят в судах. Это очень удобно, но именно такие шаблоны могут сыграть с бывшими супругами злую шутку, иногда даже спустя годы», — сказал Петр Гусятников порталу «Ридус».

По его словам, грамотный иск о разводе выглядит так: «Я хочу развестись. Прошу мой брак расторгнуть. Дата, подпись». Закон не требует объяснять причин расторжения брака, поэтому их можно не писать.

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Россиянам для безопасного развода нужно исключить использование шаблонов. Об этом рассказал юрист Петр Гусятников. «Часто для того, чтобы подать иск о разводе люди скачивают шаблоны из интернета или берут образцы, которые висят в судах. Это очень удобно, но именно такие шаблоны могут сыграть с бывшими супругами злую шутку, иногда даже спустя годы», — сказал Петр Гусятников порталу «Ридус». По его словам, грамотный иск о разводе выглядит так: «Я хочу развестись. Прошу мой брак расторгнуть. Дата, подпись». Закон не требует объяснять причин расторжения брака, поэтому их можно не писать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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