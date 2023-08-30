Юрист объяснил, как безопасно оформить развод

В заявлении о разводе не нужно указывать причину расторжения брака, заявил Гусятников
Россиянам для безопасного развода нужно исключить использование шаблонов. Об этом рассказал юрист Петр Гусятников.
«Часто для того, чтобы подать иск о разводе люди скачивают шаблоны из интернета или берут образцы, которые висят в судах. Это очень удобно, но именно такие шаблоны могут сыграть с бывшими супругами злую шутку, иногда даже спустя годы», — сказал Петр Гусятников порталу «Ридус».
По его словам, грамотный иск о разводе выглядит так: «Я хочу развестись. Прошу мой брак расторгнуть. Дата, подпись». Закон не требует объяснять причин расторжения брака, поэтому их можно не писать.
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