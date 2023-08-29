Владельцы челябинского бизнеса на отдыхе тратят деньги на спа-салоны и шопинг

30 августа 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

В отпуске бизнесмены Челябинска любят отдыхать в спа-салонах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владельцы компаний Челябинска во время отдыха тратят деньги на спа-салоны и шопинг. Как URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты», также бизнесмены любят посещать экскурсии, плавать по воде и отправляться в соседние города. «Владельцы компаний больше остальных проводят время на шопинге и в спа-салонах. В ходе опроса так ответили 65 и 40% респондентов соответственно. Бизнесмены любят бывать на экскурсиях, совершать прогулки на воде и ездить в соседние города, — отметили в «Атлантах». Н отдых охотно тратят средства минимум 70% челябинских предпринимателей. Руководитель бизнес-клуба Ольга Сивач обратила внимание на то, что по возвращении из отпуска каждый пятый руководитель чувствует себя более мотивированным на усердную работу. Треть деловых людей не замечает изменений. Аналитики объяснили это тем, что и на отдыхе многие руководители отвлекаются на рабочие процессы. В ходе опроса «Атлантов» и сервиса «Зарплата.ру» изучили предпочтения разных категорий сотрудников. Их объединило то, что никто не любит тратить деньги на аренду транспорта на отдыхе. Только 15% опрошенных расходуют свои средства на данную статью.

Владельцы компаний Челябинска во время отдыха тратят деньги на спа-салоны и шопинг. Как URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты», также бизнесмены любят посещать экскурсии, плавать по воде и отправляться в соседние города. «Владельцы компаний больше остальных проводят время на шопинге и в спа-салонах. В ходе опроса так ответили 65 и 40% респондентов соответственно. Бизнесмены любят бывать на экскурсиях, совершать прогулки на воде и ездить в соседние города, — отметили в «Атлантах». Н отдых охотно тратят средства минимум 70% челябинских предпринимателей. Руководитель бизнес-клуба Ольга Сивач обратила внимание на то, что по возвращении из отпуска каждый пятый руководитель чувствует себя более мотивированным на усердную работу. Треть деловых людей не замечает изменений. Аналитики объяснили это тем, что и на отдыхе многие руководители отвлекаются на рабочие процессы. В ходе опроса «Атлантов» и сервиса «Зарплата.ру» изучили предпочтения разных категорий сотрудников. Их объединило то, что никто не любит тратить деньги на аренду транспорта на отдыхе. Только 15% опрошенных расходуют свои средства на данную статью.