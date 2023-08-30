В Тюмени мужчина вышел из дома и исчез. Фото

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Пляжный сезон. Курган , дачники, пенсионеры, лето в городе, теплая погода, пляжный сезон
Последний раз мужчину видели 22 августа Фото:

В Тюмени 52-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, пропал человек! Сенаторов Юрий, Тюмень, 1971 года рождения. 22 августа ушел из дома по адресу улица 50 лет Октября и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке.

Предположительно, мужчина был одет в черную куртку, синюю футболку, джинсы и кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени 52-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание, пропал человек! Сенаторов Юрий, Тюмень, 1971 года рождения. 22 августа ушел из дома по адресу улица 50 лет Октября и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке. Предположительно, мужчина был одет в черную куртку, синюю футболку, джинсы и кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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