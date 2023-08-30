Последний раз мужчину видели 22 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени 52-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, пропал человек! Сенаторов Юрий, Тюмень, 1971 года рождения. 22 августа ушел из дома по адресу улица 50 лет Октября и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке.

Предположительно, мужчина был одет в черную куртку, синюю футболку, джинсы и кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-932-32-39-911.