Более половины разведенных отцов не участвуют в жизни своих детей

30 августа 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

52% детей воспитываются без участия отца после развода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свыше половины отцов не принимают участия в воспитании своих детей после развода. У 52% детей, живущих без отца, бывший глава семьи не принимает участие в семейной жизни. Об этом стало известно из исследования Mediascope. «У 52% опрошенных детей, живущих без отца, он никак не участвует в жизни семьи», — передает результаты исследования РБК. Там добавили, что причинами этого являются нежелание отца, его смерть, позиция матери или самого ребенка. В неполных семьях, где отец принимает участие в воспитании, он дарит деньги или подарки, часто встречается, звонит, участвует в важных решениях. Однако в большинстве случаев «папой выходного дня» для ребенка являются мать, отец или отчим, старшие и младшие братья и сестры, бабушка и дедушка, говорится в исследовании.

Свыше половины отцов не принимают участия в воспитании своих детей после развода. У 52% детей, живущих без отца, бывший глава семьи не принимает участие в семейной жизни. Об этом стало известно из исследования Mediascope. «У 52% опрошенных детей, живущих без отца, он никак не участвует в жизни семьи», — передает результаты исследования РБК. Там добавили, что причинами этого являются нежелание отца, его смерть, позиция матери или самого ребенка. В неполных семьях, где отец принимает участие в воспитании, он дарит деньги или подарки, часто встречается, звонит, участвует в важных решениях. Однако в большинстве случаев «папой выходного дня» для ребенка являются мать, отец или отчим, старшие и младшие братья и сестры, бабушка и дедушка, говорится в исследовании.