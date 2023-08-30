Более половины разведенных отцов не участвуют в жизни своих детей

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Разное. Курган, отцовство, отец, папа с коляской, мужчина с коляской
52% детей воспитываются без участия отца после развода Фото:

Свыше половины отцов не принимают участия в воспитании своих детей после развода. У 52% детей, живущих без отца, бывший глава семьи не принимает участие в семейной жизни. Об этом стало известно из исследования Mediascope.

«У 52% опрошенных детей, живущих без отца, он никак не участвует в жизни семьи», — передает результаты исследования РБК. Там добавили, что причинами этого являются нежелание отца, его смерть, позиция матери или самого ребенка.

В неполных семьях, где отец принимает участие в воспитании, он дарит деньги или подарки, часто встречается, звонит, участвует в важных решениях. Однако в большинстве случаев «папой выходного дня» для ребенка являются мать, отец или отчим, старшие и младшие братья и сестры, бабушка и дедушка, говорится в исследовании.

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Свыше половины отцов не принимают участия в воспитании своих детей после развода. У 52% детей, живущих без отца, бывший глава семьи не принимает участие в семейной жизни. Об этом стало известно из исследования Mediascope. «У 52% опрошенных детей, живущих без отца, он никак не участвует в жизни семьи», — передает результаты исследования РБК. Там добавили, что причинами этого являются нежелание отца, его смерть, позиция матери или самого ребенка. В неполных семьях, где отец принимает участие в воспитании, он дарит деньги или подарки, часто встречается, звонит, участвует в важных решениях. Однако в большинстве случаев «папой выходного дня» для ребенка являются мать, отец или отчим, старшие и младшие братья и сестры, бабушка и дедушка, говорится в исследовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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